Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: Matsignaturene Long & Short tester hver uke ut lunsjtilbudet på et utvalgt spisested, i hovedsak i Oslo for Finansavisens lunsjguide.



Dette er restaurantene som har overrasket spise-duoen mest i 2022 - og et godt utgangspunkt for deg som setter pris på gode lunsjer enten du bor i Oslo eller er på besøk i hovedstaden.



Guiden utgjør i seg selv en buffet å velge fra - enten du går etter kjøtt/fisk/vegetar, pris, kvalitet eller etnisitet på kjøkkenet.



Tjuvholmen Sjømagasin. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Tjuvholmen Sjømagasin

Sjelden har det vært lettere å trille terningen til en soleklar sekser enn til restauranten som på folkemunne bare kalles Sjømagasinet.

Kamskjell med trøffel, grønne, tynne vill-asparges, en ceviche som her heldigvis smaker mer råvarer enn syre, en hummersalat som er et inferno i farger og smaker og en kveitekotelett som bader på en seng av blåskjellsaus, servert med sopp og grønnsaker.

Samtlige tallerkener ble slikket rene.

Ekebergrestauranten. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Ekebergrestauranten

Mat fra havet spiller hovedrollen på lunsjmenyen, med hovedretter som skagenrøre, fiskesuppe, blåskjell og skrei.

I tillegg til en formidabel utsikt sto også service og mat til terningkast seks på Ekebergrestauranten.

Ovnsbakt blomkål med tomat- og rødløksalat, ristede mandler og hollandaise med løpstikke smakte uovertruffent. Det samme gjorde confiterte andelår med ovnsbakte rotgrønnsaker, grønnkål og andesjy med tranebær og estragon.

En lunsj som var tommel opp fra start til slutt.

Brasserie Hansken. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Brasserie Hansken

Kort oppsummert: Brasserie Hansken leverer på alle punkter. Også på klientellet. Sømløst og perfekt i alle ledd.

Denne klassikeren har ligget på Christiania Torv siden 1997, og har fått plass i årets utgave av den røde Michelin-guiden. En sjarmerende restaurant med utsøkte retter.

To av høydepunktene var trøffelpastaen og Cæsarsalaten. På tidspunktet da duoen normalt hvisker noen ord om mat, service og terningkast, spaserte de ut uten å si noe. De bare visste.

Terningkast seks.

Ahaan på Sommerro. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Ahaan på Sommerro

Terje Ommundsens streetfood thai-restaurant Ahaan har flyttet fra Hegdehaugsveien til Petter Stordalens prestisjehotell Sommerro, og forventningene var skyhøye etter å ha lest andre anmeldelser.

Krabbesalaten var absolutt den mest spennende, men også grillet purre servert med en puré av løk og mandler fikk tommelen opp.

Spiseriet Oslo Golfklubb. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Spiseriet Oslo Golfklubb

God servering ved hull nitten på Bogstad, restauranten er åpen for alle enten du spiller golf eller ikke.

En variert lunsjmeny med alt fra fisk og skalldyr, salat og pasta til kjøtt og snacks. Angusburgeren var blant årets beste burgere; rosa i midten med karamellisert løk, ferskt briochebrød og perfekt mengde dressing.

Pommes fritesen var så sprø at de minnet om Sørlandschips med havsalt og en potetmosfylt kjerne.

Thaisalaten var den mest fargerike de hadde sett på lang tid. En nydelig rett med spicy kylling, thaipapaya, gulrøtter, squash, mango, tomat, chilli og koriander.

Ekspedisjonshallen på Sommerro. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Ekspedisjonshallen på Sommerro

God mat og strålende omgivelser til i overkant stive priser. Med hakket bedre service kan Ekspedisjonshallen nå helt til toppen.

Igjen får lunsjduoen servert en perfekt stekt burger, saftig og god på smak med herlig smeltet cheddar, sopp og karamellisert løk. Også sandwichen, servert med fritert sjøtunge og gribiche-saus falt i smak.

Nydelig fisk med godt brød og deilig saus. Et av byens beste steder for forretningslunsj.

Dapper Bistro. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Dapper Bistro

I Bjørvika serverer Dapper Bistro gode brunchretter i nye, fine lokaler. Spennende smaker og gode råvarer.

Meny med relativt få retter, som avokadotoast, røkt makrell, surdeigspannekaker og yoghurt fra Bygdø Kongsgård.

Duoen spiste sandwich med blandet sopp på toast, parmesankrem, salsa verde og et posjert egg. Sandwichen besto av surdeigsbrød med eggerøre, krabbe og sesam- og chiliolje.

Krabbe og eggerøre er en overraskende god kombinasjon.

Kain Neo-Filippino Bistro. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Kain Neo-Filippino Bistro

Hvis du ikke har smakt filippinsk mat ennå, har du gått glipp av mye.

På Kain er målet å la folk møtes over en rekke filippinske retter. Med en meny som kun består av mat som høres god ut, velger lunsjduoen ut dumplings av svin og reker, crispy grillet svin med løk, chili, eggeplomme og hvetetortillas, grillet kylling marinert i sitrongress og til slutt en østerssopp servert med purre, sprøstekt grønnkål og peanøttsaus.

Et overraskende bra besøk. Både kokkeferdigheter og service står til terningkast seks, men akustikken er dessverre ikke god hos den asiatiske lykkepillen av en restaurant.

Louise Bar & Restaurant. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Louise Restaurant & Bar

Nærmest en institusjon på Aker Brygge med lokale råvarer, sjømat og tradisjonelle klassikere.

Det som kunne vært en turistfelle, viser seg å være noe helt annet. Den fantastiske servicen står til toppkarakter, men sammenlignet med Sjømagasinet litt lenger ut på bryggekanten nådde ikke maten helt opp.

Pasta linguine med sjøkrepssaus servert med store reker stekt i hvitløk og parmesan falt likevel i god smak. Det samme gjorde steak sandwich med grillet okse, parmesan, rosmarinaioli og fries.

Delicatessen Aker Brygge. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Delicatessen på Aker Brygge

Kvalitetstapas servert etter ti minutter. En rekke småretter, men grillet chevresalat med rødbeter, calamares med tilhørende saus og skiver med mango får anmelderen til å dåne på Delicatessen på Aker Brygge.

Kanskje den beste han har smakt noensinne.

Qui Taste of Italy. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Qui Taste of Italy

Qui Taste of Italy er en gammel traver på Skøyen med italienske retter på menyen.

Bruschetta, salater, pasta, kjøtt og fisk. Pizzaene blir servert på den romerske måten, hvilket betyr syltynn bunn og praktisk talt uten kant. God smak, nesten som i Italia.

God service og en syngende pizzakokk trekker ytterligere opp.

Avalon. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Avalon

Mikael Svensson driver Michelin-restauranten Kontrast på Vulkan. Nå har han også åpnet bistroen Avalon i Vika.

På lunsjmenyen finnes snacks og fingermat, mellomstore retter og dagens kjøtt, fisk og grønnsaker fra grillen. Flott service og beliggenhet med enkelte retter som smakte himmelsk.

De soleklare favorittene var Avalonbrødet og fiskekrokettetene.

Proseccheria. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Proseccheria

Enkel meny som består av focaccia, bruschetta, pasta, risotto, suppe og salat. Lokaler som minner om Italia.

Slik skal hjemmelaget pasta smake! Bunnsolid levert fra italieneren rett over plassen fra Hansken.

Theatercafeen. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Theatercafeen

At terningkastet endte på en femmer til tross for at kjøkkenet ikke hadde dagen, sier noe om servicen og stemningen.

Lunsjmenyen er variert med alt fra tartar, løyrom og burger til smørbrød, salater, fiskekaker og eggeretter. Når det gjelder stemning og service, spesielt med tanke på en forretningslunsj, er det intet å trekke for på Theatercafeen.

Et sted du ikke nødvendigvis besøker på grunn av maten, men for stemningen.

Værtshuset Bærums Verk. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Værtshuset Bærums Verk

Norges eldste spisested på historisk grunn. Måltidet handler vel så mye om omgivelsene som det som blir servert.

Norskinspirert kjøkken med lunsjretter som oksehalesuppe, elgcarpaccio, reinsdyr, salater, smørbrød og fisk.

Som å spise på et museum hvor folk hilser på øvrige gjester når de ankommer. Skal du ha et jobbintervju, få underskrift på en viktig avtale, en kontrakt eller imponere et besøk fra utlandet, er dette kanskje førstevalget.

En utlending oppvokst i en storby vil falle i staver over hvor eksotisk Værtshuset Bærums Verk er.

Babbo. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Babbo

En ypperlig nabolagsrestaurant med ujålete stemning, trivelige ansatte og skikkelig god mat.

Menyen består blant annet av posjert egg, surdeigsbrød og grillede gulrøtter. De har også en delemeny. Brødet de serverer er noe av det beste anmelderne har smakt i Oslo.

I tillegg ble gulrøttene og kålretten kåret som andre vinnere. En perle som trenger litt finpussing.

Et kaffeslabberas kan fort ende opp som middag her på Babbo.

Sagene Lunsjbar. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Sagene lunsjbar

En virkelig gammel traver som tiltrekker seg folk fra alle byens samfunnslag.

Her sitter stamgjester side om side ved barnefamilier, dresskledde og turkledde fra begge sider av elven.

Oversiktlig lunsjmeny med varianter av smørbrød, suppe, salat, spekemat og hamburgere.

Sagene lunsjbar har herlig lokale, hyggelig service og godt kjøkken.