10. januar gikk Hannah Hildonen (36) om bord på toget på Oslo sentralstasjon. 4. februar ankom hun togstasjonen i Bangkok som var nest siste stopp på en fantastisk togreise til Chiang Mai nord i Thailand.

– Jeg har tilbakelagt 14.700 kilometer og verden virker både veldig stor og veldig liten på en gang. Det har både vært fint, spennende og utfordrende så ja – det har virkelig levd opp til forventningene mine, forteller hun til ABC Nyheter.

– Det har gått både kjempefort og kjempesakte på en gang.

En av de viktigste erfaringene hun tar med seg videre, er hvor underholdende det kan være å se ut av et togvindu i timevis.

– For meg har denne reisen først og fremst vært en transportetappe for å komme meg frem til Chiang Mai. Jeg er kjempefornøyd med valgene jeg har tatt, og at jeg har gjennomført. Det er helt fint mulig å ta tog til Thailand hvis man har nok tid.

Klimavennlig digital nomade



Hildonen ønsket å kunne kombinere nettstudier med reise, samtidig som hun gjerne ville unnslippe det verste av den norske vinteren. Valget falt til slutt på Chiang Mai i Thailand som ligger 700 kilometer nord for hovedstaden Bangkok.

– Jeg hadde hørt at det var en bra by å være digital nomade i. Det finnes flere nettkafeer og kontorfellesskap der man kan jobbe og treffe likesinnede.



Et lite stopp et sted i Mongolia, underveis på Den transmongolske jernbane med krystalblå himmel. Foto: Hannah Hildonen

– Grunnen til at jeg valgt den reiseruten jeg gjorde, skyldtes at jeg hadde lyst til å prøve å komme meg dit uten å fly, sier hun og legger til:

– Motivasjonen var både å redusere klimagassutslippene, men også selve opplevelsen av turen. Å se hvordan landskapet forandrer seg fra dag til dag, og at vinter sakte går mot vår, sommer og tropisk klima. Ettersom jeg har både god økonomi og god tid, så jeg ingen grunn til å la være å ta tog.

Til Chiang Mai er det gode forbindelser med fly, men det var ikke aktuelt for Hildonen. I stedet tok hun toget fra Oslo til Stockholm, derfra ble det ferge til Helsinki hvor hun satte seg på et nattog til Moskva. Fra Moskva gikk turen Beijing i Kina via Den Transmongolske jernbanen, deretter fra Beijing til Hanoi i Vietnam med tog.

Vel fremme i Hanoi foretok hun et togskifte før reisen videre til Saigon. Mellom Saigon og Bangkok tok hun buss gjennom Kambodsja, og reisen ble avsluttet med tog fra Bangkok til Chiang Mai 5. februar – under en måned etter avreisen fra Oslo.

Lett og praktisk bagasje



Hildonen benyttet Kinareiser for å booke alle billettene fra Oslo frem til Hanoi, og for å skaffe visum til Russland, Mongolia og Kina. Da hun skulle begynne å pakke bagasjen, gjaldt det å tenke smart ettersom hun ville forsøke å reise så lett som mulig. Samtidig trengte hun klær for både sibirsk vinter og tropiske forhold i Sørøst-Asia.

Hannahs hjem på vei over Den transmongolske jernbane. Foto: Hannah Hildonen

– Jeg satset på kapselgarderobe og passet på at alle klærne mine kunne mikses og matches med hverandre slik at jeg får mange antrekk fra få plagg. Jeg tok også med meg vintersko, lue og votter som kunne doneres underveis når jeg ikke lenger hadde behov for dem, sier hun og fortsetter:

– Jeg tok med en vårjakke og en litt lengre og varmere høstjakke som jeg brukte lagvis der det var kaldest. Den ytterste jakken donerte jeg da jeg kom til Hanoi.

Tok med vegansk mat



Hun regnet ikke med å finne mat hun kunne spise på togreisen ettersom hun spiser plantebasert. Løsningen ble å ta med all maten hun trengte selv.

– Jeg hadde med meg vegansk turmat som du bare trenger å tilsette varmt vann, og havregryn iblandet tørka bær og frø til frokost. Ellers hadde jeg med meg nøtter, sjokolade og tørka bær til snacks og mellommåltider.

«Alene» for første gang

Hildonen forteller at hun forsøker unngå å kaste engangsplast når hun reiser i land som ikke har infrastruktur for å behandle plastavfall på en god måte.

– Maten pakket jeg om i lynlåsposer av silikon, eller i brødposer av plast som er tynne og som jeg enkelt kan ta med meg hjem igjen. Ellers hadde jeg med meg eget bestikk, matboks til å tilberede mat i og sammenleggbar kopp i silikon for å fylle på drikkevann i. Alle togene jeg har vært på, har en samovar med kokende drikkevann.

– Jeg hadde også med meg eget reisehåndkle siden jeg ikke fikk håndkle på toget, lakenpose og toalettpapir. Siden jeg er student måtte jeg også pakke med meg PC, skolebøker og diverse duppeditter.

– Hvilke etapper var de tøffeste?

– Det var den fra Beijing til Hanoi. Da var jeg «alene» for første gang uten medpassasjerene jeg hadde blitt kjent med på den transmongolske jernbanen. Ingen rundt meg snakket engelsk.

Fremme ved togreisesens slutt i Chiang Mai, Thailand. Foto: Hannah Hildonen

Bruk tid på reisen



Nå er Hildonen vel fremme i Chiang Mai der hun vil etablere seg en liten base, prøve å bli kjent med folk og med byen, og bare lande litt etter den lange reisen.

– Jeg har også en del skolearbeid å ta igjen da det ikke alltid var så lett å gjøre skolearbeid da jeg reiste så mye.

– Hvilke råd har du til lesere som blir inspirert og kunne tenke seg å gjøre noe liknende?

– Hvis du har mulighet, så vil jeg anbefale å bruke lengre tid på reisen enn det jeg gjorde. Jeg har fortet meg til Chiang Mai på grunn av studiene, men det har jo ført til at jeg ikke har stoppet noe særlig underveis og opplevd de stedene jeg har vært på.

– Ellers anbefaler jeg å gjøre nok forhåndsundersøkelser. Selv har jeg hatt stor nytte av gruppen Togferie på Facebook og nettsiden til Man in Seat 61.

