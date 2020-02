Da klimaminister Sveinung Rotevatn lanserte Norges forsterkede klimamål tidligere denne måneden, viste han 1,5-gradersmålet. Det samme gjorde Jon Gunnes (V) og Jon Georg Dale (Frp) forrige uke. Miljøorganisasjonenene gjør det også.

Det er konsensus å ha som dette målsetning – i henhold til Parisavtalen fra 2015: å unngå å komme over 1,5 graders temperaturøkning sammenlignet førindustrielt nivå.

Problemet er at temperaturen på jorden allerede har økt med 1,1 grader, og forskere er enige om at det i praksis er umulig å ende på mindre enn 1,5 grader opp, slik ABC Nyheter har belyst denne uken.

«Hvis du går inn i et rom fullt av forskere og spør hvem som tror det er mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, vil ingen rekke opp hånden», illustrerte Cicero-forsker Glen Peters.

Norge og verdens klimamål ser mer og mer ut som en bløff. Et luftslott. Et spill for galleriet. Et retorisk virkemiddel, mye mer enn et reelt mål.

Men. Problem? Er det egentlig et problem at det er en bløff?

Nei, mener norske politikere. ABC Nyheter har denne uka snakket med Une Bastholm (MDG), Espen Barth Eide (Ap) og Mathias Fischer (V). De mener alle at at det er riktig å beholde målet, selv om det neppe er mulig å nå.

«Men det er viktig at vi ikke gir inntrykk av at vi synes det er greit å la være å prøve, mener nestleder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget», Espen Barth Eide.

Heller ikke forskerne ABC Nyheter har snakket med, de samme som mener det i praksis er umulig å nå 1,5-gradersmålet, mener målet bør forkastes.

Direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik, sammenligner 1,5-gradersmålet med Norges visjon om null drepte i trafikken.

«Det er et mål vi aldri vil nå det heller, men det viser at vi bør komme så lavt som mulig», mener forskningsdirektøren.

Jeg henger ikke med når forskere og politikere bevisst går inn for å villede, uansett hvor velment det er, uansett hvor hvit, eller grønn, løgnen er.

Der er han helt på linje med Arbeiderpartiets Barth Eide, som uttaler:

«Å gå bort fra 1,5-gradersmålet nå, er litt som å si at målet er 15 drepte i trafikken hvert år. Det er likevel færre enn de som dør i dag, men det ville vært en rar samferdselsminister som gikk inn for at 15 mennesker skulle dø».

Unnskyld meg, men det er da ikke det samme!

For alle skjønner at nullvisjonen i trafikken er en målsetning det ikke er meningen å nå; at den er et virkemiddel for å komme så nært null vi kan.

Men det er slett ikke like åpenbart, og folk flest vet ikke, at det målet vi som nasjon forplikter oss til å jobbe mot i klimaarbeidet er umulig å nå.

Tilfellet 1,5-gradersmålet har både en prinsipiell og en praktisk side.

Den prinsipielle henger for oss i media sammen med presseetikken. Vi er opptatt av å beskrive virkeligheten så korrekt vi kan, synliggjøre utfordringer og problemer og konflikter så tydelig vi kan. Derfor henger jeg ikke med når forskere og politikere bevisst går inn for å villede, uansett hvor velment det er, uansett hvor hvit, eller grønn, løgnen er.

Den praktiske siden handler om konsekvensene. Altså: Hvor konstruktivt er det å be folk bidra til å nå et mål som ikke lar seg nå?

Ikke særlig konstruktivt, advarer den anerkjente danske klimaforskeren Dorthe Dahl-Jensen overfor Altinget.dk:

«Det har vist seg å være nesten umulig», sier hun først om 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen fra 2015.

«Og det betyr at man som regjering står og skal oppnå noen klimamål som er så vanskelige at oppnå, at man ikke vil kunne få velgerne med på det. Det er for dramatisk», fortsetter hun.

«Det fører til en handlingslammelse at man ikke kan nå det målet som man egentlig har forpliktet seg til, og så gjør man ingenting».

Det er enorm forskjell i konsekvenser om jordens temperatur øker med 1,5 grader eller 2 grader. Det er ikke rart politikere og forskere kvier seg for å justere målsetningen. Kanskje til 1,8 grader. Vi må sette oss hårete mål i klimakampen, men det må være mulig å nå dem.

Og det er alltid en god idé å starte med å fortelle folk sannheten.

