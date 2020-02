Etter at de siste beboerne var blitt tvangsflyttet i 1965, ble bygninger revet og ruinene raskt overtatt av naturen etter hvert som skogen vokste til. Den eneste bygningen som sto tilbake, var den gamle steinskolen som lenge tjente som ly for turgåere. Men hærverk gjorde at den til slutt ble revet i 1980.

I dag har parkvesenet flere steder satt opp plaketter som viste hvilke familier som en gang eide de enkelte eiendommene, ofte sammen med et bilde av hvordan det en gang så ut her.

Og selv om grenden for lengst er borte, lever mange av de lokale mytene videre. Det sies at sjeler etter bortkomne barn leker hvileløst mellom trærne, og inne i skogen holder det mystiske Dunder-trollet til. Og et eller annet sted i en av de mange forlatte gruvene under fjellet, skal det finnes en fantastisk sjørøverskatt.

