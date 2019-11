Det er ikke vanskelig å gi professoren rett i at utfordringene ville stått i kø. For det første er Liechtenstein bitte lite. Rundt tiden for Alaska-salget hadde det europeiske fyrstedømmet 7504 innbyggere. Tallene har ABC Nyheter fått fra historiker Fabian Frommelt ved Liechtenstein-Instituttet, og tallet stammer fra 1868 og ikke 1867, men det sier litt om hvilke innbyggertall vi snakker om. Det dreier seg ikke om en nasjon som i 1867 plutselig skulle klart å dra opp noen hundre tusen innbyggere fra ermet for å sende over til Alaska. At nasjonen heller ikke har kystlinje og i luftlinje ligger rundt 7800 kilometer unna vestkysten av Alaska gjør det ikke akkurat enklere.

Klima ville trolig også lagt en demper på en befolkning mer vant til sentral-Europas varme fremfor Alaskas mer barske klima.

Det er vanskelig å trekke en norsk parallell for å få fram poenget. Men, det kan kanskje sammenlignes med om Norge en gang på 1800-tallet hadde takket ja til søramerikanske Bolivia, i et helt tenkt scenario, selvsagt, for et slikt tilbud har aldri foreligget. Likheten er at Bolivia ligger langt unna i en annen verdensdel og at utvandrerne må manøvrere mellom land med og uten kyst.

Ville nordmenn likevel flokket til Bolivia? Vi kan bare spekulere, men det er fristende å svare neppe, til tross for at Kristiania-bohemen omtrent samtidig drømte om å opprette en anarkistisk fristat av skandinaver og indianere i Patagonia på sørspissen av Argentina.

Noen prosjektet ender likevel bare opp som drømmer.

