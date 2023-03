Den 32 år gamle oljearbeideren ble uforklarlig borte etter at han hadde besøkt noen venner i området Rocas Coloradas, nær byen Comodoro Rivadavia i Chubut-provinsen i Argentina.

Diego Barría benyttet seg av ATV på reisen, men vendte ikke hjem som planlagt. Det ble gjort forsøk på å nå ham på mobil, men de mange anropene forble ubesvart.

18. februar ble han meldt savnet av familien, skriver Sky News.

Det ble satt i gang omfattende søk etter 32-åringen, men uten resultat. Først åtte dager senere kom gjennombruddet. Da rapporterte to lokale fiskere at de hadde fanget en hai på kysten av Sør-Atlanteren.

Varslet kystvakten om det makabre funnet

Da buken på haien ble sprettet opp kom den brutale sannheten for dagen. Fiskerne fant deler av en menneskekropp i haiens mage. Funnet ble gjort i det samme området som 32-åringen var meldt savnet.

Ifølge leder av politiavdelingen i byen Comodoro Rivadavia, Cristian Ansaldo, skal haien ha vært om lag 1,5 meter lang.

Fiskerne informerte deretter den argentinske kystvakten om det makabre funnet. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at en tatovering fortsatt var synlig på likrestene i haiens buk.

Inskripsjonen på armen var uleselig

De pårørende ble senere tilkalt for å identifisere levningene. De kunne bekrefte at det var en tatovering med samme motiv og farger som Diego Barría hadde på den ene underarmen. Selve inskripsjonen på armen skal ha vært uleselig, skriver People.com.

32-åringen var gift og hadde tre barn. Dagen han forsvant sporløst hadde han på seg en hvit skjorte, svarte bukser og oransje sko, pluss en ryggsekk.

Ifølge politietterforskningen ble en ATV av typen Yamaha Raptor funnet veltet to dager etter at han forsvant. Firhjulingen viste seg å tilhøre Diego Barría. Også hjelmen ble funnet i nærheten.

– Høyvannet kan ha skjøvet ham ut i havet

– Dette var uten tvil en ulykke. Øvrige undersøkelser vil blir utført for å finne ut om et annet kjøretøy var involvert, opplyste Daniela Millatruz i Comodoro Rivadavias politidistrikt på en pressekonferanse, skriver latercera.com.

Politiet jobber nå ut i fra to hovedhypoteser, om hvorvidt det var en singelulykke, eller om andre personer og kjøretøy var involvert.

Hai-fakta Haien er 450 millioner år gammel og en av de eldste dyregruppene på jorden

Totalt finnes det rundt 450 arter, kun 20 utgjør potensiell risiko for mennesker

1/3 av alle haiarter er truet av utryddelse. Hai er i dag den mest truede fiskegruppen som finnes i havet

Ni arter regnes som vanlige langs norskekysten: brugde, gråhai, håbrann, hågjel, håkjerring, kamtannhai, pigghå, småflekket rødhai og svarthå

Mer sjeldne gjester: blåhai, bramblehai, havengel, kortfinnet makrellhai, oxynotus centria, revehai og storflekket rødhai Kilde: Hjelp Havets Haier

– Den ene hypotesen er at han ble skadet. Den andre, som vi legger større vekt på, er at han ble bevisstløs etter et sammenstøt. Høyvannet kan ha skjøvet ham ut i havet, sier José Mazzei, undersekretær i seksjon for sivilbeskyttelse og risiko i provinsen.

🔴 ENCUENTRAN EL CUERPO DE UN HOMBRE ADENTRO DE UN TIBURÓN👉 Se trata de Diego Barría, un hombre 32 años que era intensamente buscado desde hace más de una semana. Un grupo de pescadores encontraron partes del cuerpo. 📲 Más noticias en https://t.co/oPOhDlS30K pic.twitter.com/cMqdzIyo5w — CANAL 26 (@canal26noticias) February 28, 2023

«Hjertet mitt forsvant med deg! Jeg elsker deg for alltid»

Politiet varsler at de vil foreta DNA-testing for å kunne bekrefte at levningene tilhører Barría.

Det skal ha vært sterke tidevannsbølger i leteområdet samme helg som 32-åringen forsvant.

Hans kone, Virginia Brugger, har lagt ut en hjerteskjærende kondolanse på Facebook, skriver Global News.

«Hjertet mitt forsvant med deg! Jeg elsker deg for alltid,» skriver hun i sin siste avskjedshilsen.

