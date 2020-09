Familiefar (46) drept av hvithai: – Hele stranden frøs til is

Hendelsen fant sted på Greenmount Beach i Coolangatta i Australia. Det er minst 60 år siden forrige registrerte haiangrep på denne stranden.

Hvithaien er kanskje den mest fryktede av de såkalte bruskfiskene. Tidligere trodde man at hvithaien bare holdt til i små havdyp nær kysten for å jakte på sjøløver, delfiner og sel.

De senere årene har hvithaien blitt observert også på populære strender hvor haiene tidligere har holdt seg unna. Flere surfere er bitt til døde.

– En kvinne skrek. Det var forferdelig

Hvithaien kan bli opptil seks meter lang og veie over ett tonn. Den kan svømme med en hastighet på opp mot 56 km/t. Hvithaien finnes langs kysten av Sør- og Nord-Amerika, Sør- og Nord-Afrika, Australia og Japan. Foto: RamonCarretero / IStock.com

Sist torsdag skjedde det igjen. Da 46 år gamle Nick Slater var på surfebrettet et godt stykke ut fra stranden ble han plutselig dratt under vann av en stor hai.

– Det var som om hele stranden frøs til is. En kvinne skrek. Det var forferdelig , forteller Tim Follett til avisen Courier Mail.

Hendelsen skal ha blitt filmet. Bildene viser et stor plask før haien biter seg fast i ett av surferens ben og drar ham under vann. Haien hadde da trengt seg gjennom et sikkerhetsnett som skal hindre rovdyrene å nærme seg strendene.

– Beina hans var hardt kvestet

Jade Parker, en annen surfer, var førstemann som nådde fram til den skadde 46-åringen.

– Beina hans var hardt kvestet og han virket ikke å være helt ved bevissthet, forteller Parker til TV-kanalen Channel 7.

Nick Slater ble kort tid etter reddet i land, men døde kort tid etter av de alvorlige skadene.

Den erfarne surferen etterlater seg en tenåringssønn, skriver Brisbane Times. Kollegene sørger over tapet av sin kjære kollega.

«Så mange opplevelser og gode tider. Elsker deg kompis,» sier en nær venn i en siste videohilsen.

Gold Coast beaches closed after surfer Nick Slater killed by shark https://t.co/r5MLgcBKid — ABC News (@abcnews) September 8, 2020

Mann i 60-årene drept av hai



Tirsdag denne uken ble nok en surfer angrepet av hai, denne gang i nærheten av Gullkysten på den australske østkysten.



Surferen, en mann i 60-årene, omkom. Han var allerede bekreftet død før han ble tatt i land av redningsmannskaper.

Hittil i år har syv mennesker mistet livet i haiangrep. I tillegg har seks personer pådratt seg alvorlige skader.



Verste haiår noensinne

Dermed vil 2020 bli et av de verste årene for haiangrep med dødelig utgang som noen gang er registrert i Australia.

Tidligere denne uken ble 3,3 meter lang tigerhai fanget utenfor Kirra Beach. En annen hai på 2,2 meter ble fanget i et nett på Currumbin på Gullkysten i Queensland.

