Hittil i år er seks mennesker bekreftet døde etter å ha blitt angrepet av hai. I tillegg er én person savnet etter en surfetur utenfor byen Esperance sørvest i Australia i forrige uke.

Dette er det høyeste antall omkomne siden målingene startet for 86 år siden, ifølge Australian Shark Attack File.

Bare et lite mindretall av de om lag 180 haiartene i Australia anses å være en risiko for svømmere, surfere og dykkere, men når de farligste haiene angriper, ender det ofte med store skader eller død.

– Uvanlig oppførsel for store hvithaier

Værfenomenet La Niñas kan trolig være en sterkt medvirkende årsak til økningen i antall uprovoserte haiangrep. Kjøligere vanntemperaturer er spesielt gunstige for store hvithaier.

Ifølge havforskere kan havstrømmer og temperaturendringer i vannet ha resultert i at flere haier kommer inn mot kysten for å finne mat.

Marinbiolog Blake Chapman er ekspert på haier. Han mener måten haien oppfører seg når den angriper sier noe om hvorfor den av og til anser mennesker som et mål.

– I noen av tilfellene i år høres det ut som haien hang rundt byttet og biter mer enn en gang, noe som er uvanlig oppførsel for store hvithaier. Når de biter mer enn en gang er det mer sannsynlig at bittene er dødelige på grunn av større blodtap, sier Chapman til The Guardian.

Video: Se et haiangrep på ekstremt nært hold

– Ikke noe som hindrer en hai i å spise en person

Når haien biter gjentatte ganger tyder dette på at haien anser mennesker som byttedyr.

– Det er ikke noe som hindrer en hai i å spise en person, men når store hvite haier biter noen en gang og deretter svømmer videre, tyder det på at de kanskje var nysgjerrige og ikke anser det som et bytte, forklarer haiforskeren.

Sist søndag ble deler av våtdrakten og surfebrettet til den 52 år gamle Andrew Sharpe funnet på stranden i nærheten av Esperance. Politiet leter fortsatt etter levninger fra surferen.

Samme uke var den profesjonelle surferen Matt Wilkinson i nærkontakt med en hvit hai utenfor Ballina på østkysten av Australia. En dronevideo viser at haien bare er noen centimeter unna Wilkinsons brett før den plutselig forsvinner.

Overvåkes med drone og helikopter

Det verste haiåret noensinne i Australia var i 1929. Da døde til sammen ni mennesker etter å ha blitt angrepet av hai.

For å unngå at surfere skal risikere livet har australske myndigheter montert hainett som skal skjerme de mest populære strendene. I tillegg overvåkes haiutsatte områder med drone og helikopter. Dessuten er det utviklet an app som gir informasjon om hvor det er haiaktivitet.

– Strøm og vind kan føre til at laks og annen fisk samles nærmere kysten enn under andre forhold. Og haiene reagerer på hvor byttet deres mest sannsynlig vil være, sier direktør for Macquarie Universitys forskningsgruppe på haiatferd, professor Robert Harcourt, til The Guardian.

Aggressiv og farlig for mennesker

Hvithai finnes i alle verdens hav, men er vanligst i tempererte til tropiske hav. Voksne hvithaier kan bli åtte meter lange og kan veie opptil to tonn. Den kan vandre over relativt store avstander.

Eldre hvithai holder seg vanligvis i åpent hav på dyp mellom 0–1000 meter, mens yngre individer oppholder seg nærmere kysten , ifølge Store norske leksikon.

Hvithaien er et rovdyr som stort sett lever av sjøpattedyr og fisk, men den spiser også skilpadder, muslinger og krepsdyr. Hvithai anses for å være aggressiv og farlig for mennesker, selv om antall angrep fra hai på mennesker relativt sett er lavt.

Video: Surfer angrepet av hai – må padle for livet