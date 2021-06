Helt siden coronavirusets første fase har det pågått en kamp om sannheten, og den tilspisser seg stadig.

Flere land, organisasjoner, fagmiljø og enkeltpersoner har kommet med teorier om hva som forårsaket og ga startskuddet til en av de verste pandemiene i moderne historie.

Over 170 millioner mennesker er smittet, og mer enn 3,5 millioner mennesker verden over er bekreftet døde av Covid-19. Eksperter har antydet at antall døde trolig er mye høyere.

– De har endret viruset



Vaksineforsker Birger Sørensen Foto: Bionor

Forskerne Birger Sørensen og Angus Dalgleish har lenge hevdet å kunne dokumentere at viruset kan være laboratorieskapt. En studie de to gjorde resultatene offentlige fra i fjor sommer ble tildels kraftig kritisert.

– Dette handler om tilfeldigheter i verden. Hele tiden er det mennesker som får sykdommer fra dyr, men så stopper det der fordi viruset ikke overlever. Jeg skjønner at Sørensen er kompetent på vaksiner, men det han skriver om hvordan covid-19 virker i kroppen vil jeg kalle ukritisk og spekulativt, sa for eksempel den norske immunologen Anne Spurkland til VG. Hun påpekte også at Sørensen er styreleder i selskapet Immunor, og således kan ha økonomiske interesser i dette.



Ifølge avisen Daily Mail har de to forskerne, den norske vaksineforskeren Birger Sørensen og den britiske professor Angus Dalgleish, nå gjennomført en ny studie. Avisen har fått tilgang til det 22 sider lange dokumentet, som ennå ikke er publisert.

Studien antyder at kinesiske forskere kan ha opprettet viruset mens de jobbet med et Gain of Function-prosjekt i et Wuhan-laboratorium, og at de sitter på bevis for at dette skal ha skjedd.

– Vi tror at det har blitt opprettet et retro-konstruerte virus. De har endret viruset, og deretter prøvd å finne ut at det var i en sekvens for mange år siden, sier Dalgleish til Daily Mail.

Gain of Function-forskning innebærer å endre naturlig forekommende virus for å gjøre dem mer smittsomme, for å kunne studere deres potensielle effekter på mennesker. Denne type forskning er forbudt i USA.

Bevisst ødeleggelse og forsøk på å skjule data?

Det store spørsmålet er om virusets opprinnelse har funnet sted på en annen måte enn en naturlig infeksjon som har spredt seg fra dyr til mennesker.

Ifølge den nye studien pekes det på at kinesiske forskere kan hentet et naturlig coronavirus fra dyreverden og spleiset dette med en ny pigg, som igjen har skapt den dødelige og svært overførbare Covid-19.

Deretter skal det ha foregått en bevisst ødeleggelse og forsøk på å skjule eller forurense data i kinesiske laboratorier. Det vises også til at forskere som ønsket å dele sine funn, ikke har klart eller fått tillatelse til å gjøre det, eller de har forsvunnet.

Coronavirus kan ha vært utsatt for manipulasjon

Et ekspertpanel fra WHO har foreløpig konkludert med at viruset har oppstått hos flaggermus, og deretter spredt seg til mennesker, og forårsaket en verdensomspennende pandemi.

WHO har etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav blant andre Norge har sluttet seg til. Innad i Verdens helseorganisasjon er det stor frustrasjon over at det kinesiske helsedepartementet praktiserer en svært streng informasjonskontroll. Foto: Handout / AFP

Ifølge Daily Mail skal vaksineforsker Birger Sørensen og professor Angus Dalgleish ha kommet over spor fra mennesker som skal vise at coronavirus kan ha vært utsatt for manipulasjon i et laboratorium. Deretter skal forskerne i laboratoriet ha forsøkt å skjule spor for å få det til å se ut som om at Covid-19 oppsto naturlig hos flaggermus.

Rasmus Nielsen, professor i integrativ biologi ved det Berkeley University of California, mener at det ikke usannsynlig at coronapandemien skyldes et utslipp fra laboratoriet.

– Ikke usannsynlig at det kunne ha vært et utslipp

– Vi vet at det historisk sett har vært utslipp av virus mange ganger. Vi har nå også lært at de forsøk som ble gjort i Wuhan, hvor de genmanipulerte coronavirus og testet deres effekt på menneskeceller, var gjort i et såkalt BSL2-laboratorie. Det er et laboratorium med sterkt begrensede sikkerhetsforanstaltninger. Så det er ikke usannsynlig at det kunne ha vært et utslipp , sier professoren til Ekstra Bladet.

Ifølge en amerikansk etterretningsrapport ble flere forskere fra instituttet i Wuhan så syke av coronasymptomer i november 2019 at de måtte ha legehjelp på sykehus.

Britisk etterretning åpner for lekkasje fra laboratorium



USAs president Joe Biden ba i forrige uke amerikansk etterretning om å granske teorien om at coronaviruset spredte seg fra et laboratorium i Wuhan i Kina.

I går skrev avisen The Sunday Times at britisk etterretning ikke vil utelukke teorien om at coronapandemien kan ha startet med virus som lekket fra et laboriaturium i Wuhan.

Etterretningstjenestene vurderer sannsynligheten for teorien som «tenkelig». Før hadde de stemplet den som «lite sannsynlig». Kinesiske myndigheter har hele tiden avvist denne teorien.

Storbritannias vaksineminister Nadhim Zahwai sier at Verdenshelseorganisasjon (WHO) må få lov til å etterforske opprinnelsen til coronaviruset for fullt.

USAs president Joe Biden ba i forrige uke amerikansk etterretning om å granske teorien om at coronaviruset spredte seg fra et laboratorium i Wuhan i Kina etter et oppslag i avisen Wall Street Journal.

USA mistenker forsøk på å skjule utbrudd



Ifølge New York Times kan ordren forklares med at tjenestemenn i etterretningen har gitt Det hvite hus beskjed om at de sitter på en mengde bevis som ennå ikke er undersøkt.

Målet skal også være å finne ut om kinesiske myndigheter først forsøkte å dekke over utbruddet, slik de er blitt beskyldt for av enkelte.

Kina kaller påstandene «totalt usanne» og viser til at en ekspertgruppe fra WHO, som tidligere i år besøkte Wuhan, konkludert med at teorien er «svært usannsynlig».

WHO frustrert over kinesisk informasjonskontroll



WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Jean-christophe Bott / AP

WHO-ekspertene har tidligere uttalt at viruset stammer fra hestesko-flaggermus, og at det ble overført til mennesker via et annet dyr, kanskje skjelldyr. De er heller ikke sikre på at dette skjedde i Wuhan.

WHO har senere etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav også Norge har sluttet seg til.

Innad i Verdens helseorganisasjon er det stor frustrasjon over at det kinesiske helsedepartementet praktiserer en svært streng informasjonskontroll.

