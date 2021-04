Ekspertenes hodepine er de nye variantene av coronaviruset som er i stand til å trenge gjennom menneskets immunforsvar selv hos fullvaksinerte.

Årsaken er egenskaper i muterte virus som ikke lar seg stanse av dagens vaksiner.

– Tilgjengelig innen utgangen av året

Nå er et nytt medisinsk kappløp i gang for å utvikle vaksiner som er like effektive mot de mest aggressive virusvariantene.

– Akkurat nå utvikler vaksineselskapene påfyllingsdoser som beskytter mot dagens mutasjoner, og det er mulig at den vil være tilgjengelig innen utgangen av året, sier Folkehelsebyråets enhetsleder Sören Andersson til SVT.

Andersson leder det svenske folkehelsebyråets vaksinasjonsprogram. Han mener det vil være behov for en påfyllingsvaksine i en situasjon hvor stadig nye virusvarianter blir oppdaget.

– Kan være behov for påfyllingsdoser

Han tror avtalen mellom EU og vaksineprodusentene vil innebære at fremtidige vaksiner må tilpasses nye mutasjoner, og at disse må skreddersys til ulike alders- og risikogrupper.

– Det må være en beredskap dersom disse mutasjonene får stor utbredelse. Avhengig av hvor mange varianter som dukker opp kan det være behov for et ulikt antall påfyllingsdoser, påpeker Sören Andersson.