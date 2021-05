En dødelig soppinfeksjon fortsetter å skape problemer i India, og nå har landets helseminister oppfordret landets delstater om å erklære soppen som en epidemi.

På engelsk omtales ofte infeksjonen som black fungus , svartsopp, og den har en generell dødsrate på over 50 prosent.

ABC Nyheter har tidligere omtalt hvordan svartsoppen, også kjent som Mukormykose, begynte å herje blant coronapasientene i India.

Mukormykose kan ikke smitte mellom mennesker, men opp mot halvparten av de som blir rammes, mister livet. De rammede er ofte personer med nedsatt immunforsvar. Svartsoppen angriper oftest øyne og nese, man kan også angripe hjernen. Infeksjonen kan etterlate overlevende pasienter deformerte og blinde.

– Mer utfordrende enn covid-19

På Maharaja Yeshwantaro-sykehuset i den indiske byen Indore ble det for en uke siden registrert åtte svartsopp-tilfeller. På lørdag hadde dette tallet steget til 185.

Ifølge VP Pandey, en av legene ved sykehuset, skal mer enn 80 prosent av pasientene ha behov for operasjon umiddelbart etter smitte.

Spredningen av svartsoppen har tatt indiske helsemyndigheter på senga, ettersom det tidligere kun har blitt rapportert om ett til to smittetilfeller i året.

– Svartsoppen har nå blitt mer utfordrende enn covid-19. Hvis pasientene ikke blir behandlet tidsnok og ordentlig, vil dødsprosenten stige til 94 prosent. Kostnadene for behandling er høye, og vi har ikke nok medisiner, sier Pandey til BBC.

Nesten ti tusen smittetilfeller

Flere indiske delstater har nå fått panikk etter økningen i sopptilfeller, samtidig som tilgangen på legemiddelet Amphotericin B, som brukes for å behandle infeksjonen, er mangelvare.

India har nå begynt å skaffe seg en oversikt over omfanget av sopptilfeller, og ifølge BBC er det registrert over 8800 tilfeller av soppen.

Ifølge Sky News skal lokale medier ha meldt at mer enn 250 personer har mistet livet som følge av svartsoppen.

Den drastiske økningen av coronapasienter som får soppen har fått Indias helseminister Lav Agarwal til å oppfordre alle delstatene i India om å erklære soppen som en epidemi.

FHI: Ikke oppdaget i Norge

Overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet sier det ikke er rapportert tilfeller av murkomykose hos norske coronapasienter. Foto: Annika Byrde / NTB

Til ABC Nyheter opplyser overlege Siri L. Feruglio ved Folkehelseinstituttet at mukormykose ikke er påvist hos covid-pasienter i Norge, og at man på norske sykehus er svært oppmerksomme på faren for infeksjoner ved innleggelse.

– Hos enkelte covid-19-pasienter som blir alvorlig syke og trenger intensivbehandling, vil faren for andre tilleggs infeksjoner være økt. Dette kan være infeksjoner forårsaket av bakterier, andre virus-infeksjoner eller sopp, eller en kombinasjon av disse. Dette følges nøye opp ved sykehusavdelingene, og behandles avhengig av årsak, opplyser Feruglio til ABC Nyheter. Hun er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.

– Mukormykose er ikke rapportert blant covid-19 pasienter i Norge, og det er ikke noe grunn til å være spesielt bekymret for denne tilstanden hos oss, selv om det er en alvorlig tilstand for de som rammes av den, slik vi hører rapporter om fra India, sier hun.