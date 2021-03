I mange land meldes det nå om en ny oppblomstring av corona-smitte. Etter en positivt periode med nedgang på flere kontinent i januar og februar, ser WHO med uro på den illevarslende utviklingen.

– Skuffende, men ikke overraskende. Hvis landene kun setter sin lit til vaksinene, gjør de en feil. Helt grunnleggende sikkerhetstiltak er selve fundamentet for bekjempelsen, advarer WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han er dypt urolig for at mange nå tar lettere på beskyttende tiltak, og at det trolig har bidratt til at smitten er i ferd med å nå nye høyder.

– Vi kan miste den hardt opptjente gevinsten

I USA skjer det samme. Etter forsiktige signaler om at pandemien så ut til å bremses ned, har smittetallene igjen skutt i været. Det skjer blant annet som følge av at nye mutante varianter nå dominerer smittespredningen i mange delstater.

Samtidig tar flere lettere på forebyggende tiltak etter at mer enn 50 millioner amerikanere nå er vaksinert med minst én dose, ifølge tall fra USAs folkehelseinstitutt.

Nå går direktøren for US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, ut med en klar advarsel til USAs 330 millioner innbyggere.

– Vær vennlig og hør meg tydelig: På dette nivå av tilfeller med varianter som sprer seg, kan vi miste den hardt opptjente gevinsten vi har oppnådd. All vår nylige fremgang mot Covid-19 kan bli eliminert av nye varianter , sier CDC-direktør, skriver CNN.

– Til slutt er det vaksinasjon som vil bringe oss ut av pandemien

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci. Arkivfoto: Graeme Jennings / pool via AP / NTB Foto: NTB scanpix

I løpet av den siste uken har antall corona-dødsfall i USA økt med to prosent. Nå dør nærmere 2.000 amerikanere hver eneste dag etter å ha utviklet Covid-19.

Helsedirektøren i USA ber derfor alle amerikanere om ikke å senke skuldrene, men tvert imot fortsette kampen mot viruset ved hjelp av avstand, hygiene, munnbind og minimal sosial omgang. Det samme gjør direktøren i CDC.

– Jeg er veldig bekymret for rapporter om at flere stater nå trekker tilbake de ulike folkehelsetiltakene vi har anbefalt for å beskytte mennesker mot Covid-19. Fortsett å bruke ansiktsmasken din og ta de andre folkehelseforebyggende forholdsreglene. Til slutt er det vaksinasjon som vil bringe oss ut av denne pandemien. For å komme dit, må vi vaksinere mange flere mennesker, understreker CDC-direktøren Rochelle Walensky.

Fauci ber amerikanere om ikke å være kresne på vaksine



USAs smittevernsjef Anthony Fauci oppfordrer samtidig alle amerikanere om å ta imot tilbud om vaksine, uansett hvor effektiv de ulike typene har vist seg å være.

Motstanden mot vaksine er stor i deler av USAs befolkning, selv om landet har mistet over 527.226 innbyggere i pandemien, og nærmere 30 millioner allerede er bekreftet smittet, ifølge Worldometers.

– Jeg vil ta den vaksinen som er tilgjengelig for meg, sier Fauci, som ber amerikanere om ikke å være kresne på hvilken vaksine de får tildelt.

Tirsdag denne uken starter USA vaksinering med en tredje vaksine som fikk godkjenning lørdag. Denne er fra Johnson & Johnson, og det trengs kun én dose av den for å være beskyttet.

– Akkurat nå er nøkkelen å få immunitet av noe slag

Denne vaksinen har vist 72 prosent effektivitet mot mild til alvorlig og kritisk sykdom blant amerikanske forsøksdeltakere, mens den er 85 prosent effektiv mot de alvorlige sykdomsformene.

– Hvis det er den eneste vaksinen som er tilgjengelig i ditt område, bør du ta den når du er i stand til det. Tenk på de andre vaksinene vi får. Hvis vi går inn for å få influensavaksine, tror jeg ikke noen spør hvilket merke eller selskap som har produserert. I umiddelbar fremtid vil ikke folk få et valg når tilbudet er en begrensende faktor. Akkurat nå er nøkkelen å få immunitet av noe slag. Du kan alltid få en ny vaksine eller boosterskudd senere når forsyningen ikke er problemet, sier CNNs medisinsk analytiker Dr. Leana Wen.

