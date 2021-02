Norge vurderer coronalegemiddel

Ifølge VG dreier det seg om REGN CoV-2 fra Regeneron/Hoffman la Roche.

– Norge har meldt sin interesse for å delta i felles innkjøp med EU av et begrenset antall REGN CoV-2, basert på de pasientkategorier dette kan være aktuelt for, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til avisa.

Tyskland har kjøpt inn vaksinen til 2.000 euro – eller drøyt 20.000 kroner – per dose, men hva Norge eventuelt må betale, er ikke klart.