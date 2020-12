I følge en spansk coronastudie hadde 68 prosent av covid-19-pasienter ett eller flere symptomer fra nesen, i tillegg til problemer med luktesansen.

Studien ble utført av forskere ved Universitetet i Barcelona, men studien har ennå ikke blitt gjennomgått av eksterne forskere. Studien er forhåndspublisert på nettstedet medrxiv.

– Tap av luktesans, som vi nå vet at mange lider av når de blir covid, er et veldig tydelig symptom, spesielt når det ofte oppstår uten at pasienten er tett nese. Tørrhet og at det føles som sprøyting er mye mer vagt, sier Matti Anniko, spesialist i øre-, nese- og halssykdommer og professor ved Uppsala universitet, til Aftonbladet.

Melder om merkelig følelse. Som nesespray



Han mener den nye studien er en interessant observasjon, men advarer samtidig mot å legge for stor vekt på undersøkelsen ettersom den regnes som en mindre studie, og ennå ikke er fagfellevurdert.

Pasientene som har deltatt i undersøkelsen melder om en merkelig følelse i nesen. Den sammenlignes med følelsen av å innta sterk nesespray, men følelsen vedvarer i flere dager.

Halvparten av de coronasmittede deltakerne i studien meldte om dette symptomet tidlig i sykdomsforløpet.

Nesesymptomene dukket ofte opp før de andre symptomene og varte i gjennomsnitt i tolv dager.

– Studien indikerer noe som kan være interessant

– Den spanske studien indikerer noe som kan være interessant. Det viser en klar forskjell mellom kontrollgruppen og pasientene. Men hvis man skal kunne bevise at disse symptomene er typiske for covid-19, må man ha et vitenskapelig grunnlag å stå på, sier Johan Hellgren, professor og overlege ved øre-nese-hals-klinikken ved Sahlgrenska universitetssykehus i Göteborg, til Aftonbladet.

Fire hovedsymptomer kommer i denne rekkefølgen



Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Frontiers of Public Health, peker amerikanske forskere på fire observerbare symptomer, og hvilken rekkefølge symptomene kommer i.

Basert på data fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og over 55.000 tilfeller av covid-19, har forskerne funnet ut at en virusinfeksjonen som regel starter med feber etterfulgt av hoste, kvalme, brekninger og diare.

– Det er viktig å kjenne til det første symptomet for å kunne stoppe spredningen av covid-19, som er to til tre ganger så smittsom som influensa, uttaler forskerne i studien, som er gjengitt av lommelegen.no

Da er du mest smittsom for andre



De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa.

Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Du er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter.