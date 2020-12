Covid-19: Ny behandlingsmetode kan gi umiddelbar immunitet

– Hvis vi kan bevise at denne behandlingen fungerer og forhindrer mennesker som blir utsatt for viruset i å utvikle covid-19, ville det være et spennende tillegg til det arsenalet av våpen som er utviklet for å bekjempe dette forferdelige viruset, sier leder for studien, virolog Dr. Catherine Houlihan, til Daily Mail.

Dersom metoden, som nå testes ut på pasienter i Storbritannia, viser seg å være effektiv, vil det trolig kunne redde tusenvis av liv.

Coronapandemien har til nå kostet nærmere 1,8 millioner mennesker livet på verdensbasis, mens over 80 millioner er bekreftet smittet.

Et supplement til coronavaksine



Behandlingsmetoden kan dermed bli et supplement til vaksinen som nå distribueres verden over. I Norge ble den første vaksinen satt 27. desember.

– Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen. Dette er en dag vi har ventet på i 291 dager, nemlig siden 12. mars da vi måtte sette i gang strenge tiltak for å bekjempe covid-19 i Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Kan gi beskyttelse i opptil ett år



Men en vaksine vil trolig ta minst to uker før den er effektiv etter andre gangs dosering. I mellomtiden risikerer mennesker å utvikle covid-19, som kan føre til alvorlig sykdom og død.

Den nye antistoffbehandlingen, som er utviklet av legemiddelfirmaet AstraZeneca, skal ifølge BBC ha potensiale til å nøytralisere viruset umiddelbart og gi kontinuerlig beskyttelse i opptil ett år.

Det er spesielt helsearbeidere, sykehuspasienter og beboere i omsorgsboliger som skal få behandlingen for på den måten å kunne stanse et pågående virusutbrudd.

– Kan nøytralisere viruset

– Vi vet at denne antistoffkombinasjonen kan nøytralisere viruset, så vi håper å finne at å gi denne behandlingen via injeksjon kan føre til umiddelbar beskyttelse mot utvikling av covid-19 hos mennesker som har blitt utsatt for smitte , når det ville være for sent å tilby en vaksine, sier virolog Dr. Catherine Houlihan til Sky News.

Forsøksstudien, som blir ledet av University College Hospital i London, tar sikte på å behandle 1.125 personer, men foreløpig er behandlingen kun testet ut på ti personer.