Lukasjenko hardt ut mot Russland etter 33 arresterte leiesoldater

Ifølge nyhetsbyrået Belta fikk hviterussisk etterretning nyss om 200 militante personer som var på vei for å destabilisere presidentvalget i Hviterussland, som foregår den 9. august.

En gruppe ankom hovedstaden Minsk mellom 24. og 25. juli og sjekket inn på et hotell. Den 27. flyttet de ut til et motell utenfor byen.

Der gikk den hviterussiske KGB inn og arresterte 32 personer den 29. juli. Alle var russiske borgere født mellom 1965 og 1992. Senere arresterte de en person til, lenger sør i landet. 14 av dem skal ha bostedsadresse i det separatistkontrollerte Donbass-området i Ukraina.

Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko, er ikke fornøyd med responsen fra Moskva, og forlanger å vite «hva som foregår». Nå leter Hviterussland etter resten av dem.

– Russland har skitne intensjoner



– Jeg har sett på hvordan Russland responderer på dette. De kommer med unnskyldninger, det er nesten slik at de mener vi selv har brakt dem inn. Det er klart at de er nødt til å rettferdiggjøre sine skitne intensjoner på en eller annen måte, sa han under et møte med sine sikkerhetstjenester, ifølge Belta.

Nå er de siktet for terrorplanlegging.

Ifølge den hviterussiske nyhetsportalen TUT og den russiske avisen Kommersant , skal flere av mennene tilhøre den beryktede Wagner-gruppen. Den russiske avisen Pravda opplyser at de også kan være tilknyttet en annen gruppe leiesoldater, kalt MAR, som er aktive i Ukraina.

Wagner omtales som «Russlands svar på Blackwater», og er landets største private, paramilitære kontraktør. De kom i medienes søkelys da flere av dem ble drept i en fatal operasjon i Syria av amerikanske helikoptre i 2018, som sannsynligvis skyldes en taktisk feil.

Gruppen, og andre russiske paramilitære, har vært aktive i Syria, Venezuela og flere land i Afrika, som Sudan og Libya.

Russiske myndigheter har konsekvent avvist at Wagner-gruppen handler på deres ordre.

MAR har vært aktive i Donbass og ifølge deres nettsted har de i oppdrag å «beskytte russere i nabolandene».

– Antakelig på vei til «oppdrag» i Afrika



Ifølge den kjente russiske forfatteren Zakhar Pripelin er det sannsynlig at leiesoldatene ikke var i Ukraina for å skape bråk, men at de var på vei til et annet sted i verden. Til nyhetsnettstedet Ura sier Pripelin at han gjenkjenner flere av dem fra da han kjempet sammen med dem med separatistene på russisk side i Ukraina. Ifølge Meduza var de antakelig på vei til oppdrag i Afrika. På hviterussisk TV kan man for eksempel se sudanesiske pengesedler og ringekort til Sudan. På en annen side kan det være en dekkhistorie i seg selv.

Ifølge ukrainske nettsteder oppførte de arresterte seg mistenkelig, ettersom de hadde på seg stridsutstyr, og hver av dem hadde én håndbagasje og tre store, tunge kofferter. I tillegg sjekket de området rundt stedet de bodde.

Deres oppførsel var «ikke karakteristisk» for russiske turister.

– De drakk ikke alkohol, søkte ikke underholdning og holdt seg for seg selv, sier eieren av motellet.

Dramatisk presidentvalg



Selv uten tilstedeværelse av russiske leiesoldater, er valget i Hviterussland 9. august svært kontroversielt. Lukasjenkos sterkeste utfordrere har blitt forhindret fra å utfordre ham i valget.

Svetlana Tikanovskaja, den eneste reelle utfordreren i det hviterussiske presidentvalget som er igjen. Foto: Sergei Gapon / AFP / NTB scanpix

Bloggeren Sergej Tikanovskij sitter i arrest for å angivelig ha brukt vold mot politiet. Bankmannen Viktor Babariko ble arrestert og anklaget for svindel i forbindelse med aktiviteter til banken hans. Den tidligere diplomaten Valerij Tsepkalo ble først forsøkt fjernet av valgkommisjonen fordi de mente det var noe galt med de 160.000 signaturene han leverte inn for å stille til valg. Han flyktet landet da han fikk vite at hviterussiske myndigheter planla en barnevernssak mot ham og hans kone.

Alt dette endte med at kona til Sergej Tikanovskij, Svetlana Tikanovskaja, har meldt seg inn i presidentvalgkampen i stedet for mannen sin. Valgapparatene til Babariko og Tsepkalo har forent seg og støtter henne. Tikanovskaja lover nyvalg hvis hun blir valgt, hvor alle kandidatene kan stille.