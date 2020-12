Reagerer kraftig mot FIS etter Norges beskjed: – Det er jeg forbannet på

Tirsdag kom beskjeden fra Norges Skiforbund om at Norge ikke deltar i de to verdenscuphelgene i langrenn før jul. Onsdag besluttet Sverige det samme.

Det får flere til å reagere. Ifølge Aftonbladet er Russlands landslagstrener Markus Cramer lite fornøyd med håndteringen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– De har ikke hatt en reserveplan. Det er jeg forbannet på, og nå skjer akkurat det mange av oss har sagt kommer til å skje, sier Cramer, ifølge avisen.

– Vanskelig å forstå

Russland-trener Markus Cramer sier han er forbannet på FIS. Foto: Terje Pedersen / NTB

Cramer mener også at Norge og Sverige ikke opptrer solidarisk, skriver Aftonbladet.

Landslagstrenerne til USA og Italia stiller også spørsmåltegn ved beslutningen til Norge og Sverige.

– Det er vanskelig å forstå at man trekker seg nå, hva er det man ikke kunne forutse?, spør USAs landslagstrener Chris Grover, ifølge Aftonbladet.

Norge står også trolig over sesongens utgave av Tour de Ski. Det er ikke tatt noe endelig valg rundt deltakelse i touren, men skiforbundet planlegger ikke for norsk deltakelse. Første etappe er 1. januar.

Sesongens store mål for langrennsløperne er VM i tyske Oberstdorf, som arrangeres i slutten av februar og starten av mars.

– Kan ikke signalisere kritikken tydeligere

I helgen ble de første verdenscuprennene for sesongen arrangert i finske Ruka. Overfor NRK forteller Norges langrennssjef, Espen Bjervig, om det han mener var svært dårlig etterlevelse av smitteverntiltak under verdenscupåpningen.

Langrennssjef Espen Bjervig var ikke fornøyd med smitteverntiltakene under verdenscuppremieren. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi følte vi møtte en verden som var omtrentlig og preget av tilfeldigheter. Vi kan ikke signalisere kritikken tydeligere når vi trekker troppen fra verdenscupen før jul, sier Bjervig til NRK.

Pierre Mignerey, som er renndirektør i FIS, sier til NRK at han har inntrykk av at de fleste nasjoner var fornøyde med verdenscupåpningen i Ruka, med unntak av Norge. Mignerey forteller videre at noen nasjoner forstår Norges avgjørelse, mens andre er kritiske.

– Inntrykket til mange nasjoner er at Ruka var langt fra en katastrofe. Inntrykket til mange var at det faktisk var bra. Noen forstår ikke Norge, sier Mignerey til NRK.