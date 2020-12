Norge går ikke mer verdenscup i 2020 – dropper trolig også Tour de Ski

Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding. Bakgrunnen er usikkerheten rundt den rådende coronasituasjonen i Europa.

– Dette er en vanskelig beslutning, men etter grundige diskusjoner internt mener vi dette er riktig for langrenn slik situasjonen er nå, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av at langrennsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen bestemte seg for å droppe de kommende verdenscuprennene.

– Vårt hovedmål denne skisesongen er VM i Oberstdorf, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Det er verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter. Konkurransene vil nå gå uten nordmenn.

Det er ikke tatt et endelig valg rundt Tour de Ski, men skiforbundet planlegger ikke for norsk deltakelse. Første etappe er 1. januar.

Krever Tour-endring

En forutsetning for at Norge skal snu og stille til start i Tour de Ski, er at smittesituasjonen endrer seg og at gjennomføringen blir annerledes enn arrangøren har lagt opp til. Per i dag er touren lagt til tre steder i Sveits og Italia.

Renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, sier at det jobbes på spreng for å sikre at konkurransene blir trygge.

– Vi jobber hardt med arrangørene og de lokale forbundene og myndighetene for å sikre at de nødvendige tiltakene er på plass for å sikre trygge konkurranser, sier han til NTB.

Mignerey legger til at han respekterer Norges avgjørelse, men sier:

– Det er viktig at Norge stiller i så mange verdenscuprenn som mulig.

En annen stor langrennsnasjon, Sverige, overveier også å hoppe av årets siste verdenscupkonkurranser.

Mer krevende enn antatt

Skiforbundets beslutning om å holde langrennsløperne hjemme er også tatt etter en vurdering av gjennomføringen av verdenscupåpningen i finske Ruka. Flere norske løpere uttrykte bekymring etter å ha deltatt der.

Klæbo uttalte mandag at usikkerheten rundt coronasituasjonen ble forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Underveis i Ruka-helgen valgte dessuten Heidi Weng å stå over etter ett løp som følge av bekymring over pandemien.

– I tillegg til risikoen ved å reise, har vi erfart at å holde avstand og unngå nærkontakt på verdenscuparenaen er mer krevende enn vi først antok. Utholdenhetsutøvere har lungene som verktøy, og vi kjenner ikke ettervirkningene av covid-19. Derfor må vi ta forholdsregler, sier Bjervig og fortsetter:

– Som resten av samfunnet opplever vi utrygghet ved å tilpasse oss en usikker hverdag. Vi har selvsagt forståelse for at det kan være ulike betraktninger rundt dette, men denne beslutningen er riktig for oss i Norges Skiforbund langrenn. Vi må ha fokus på å ivareta helseperspektivet.

Coronadrama

I Finland ble det norske laget plassert i karantene i nærmere et døgn etter at herretrener Eirik Myhr Nossum testet positivt for corona ved ankomst.

Senere viste det seg at hans test var såkalt falsk positiv, men karanteneepisoden gjorde ikke Ruka-opplevelsen bedre for det norske laget.

Kommende helg skal de beste langrennsløperne gå nasjonale renn på Lillehammer.

Hopplandslaget, som hadde en helt annen oppfatning av gjennomføringen i Ruka, kjører videre som planlagt og reiste mandag til Russland for å konkurrere i Nizjnij Tagil.

Heller ikke landslagene i kombinert eller alpint har vurdert å stå over verdenscuprenn. Kombinertleiren var også fornøyd med arrangementet i Ruka og forbereder seg til konkurranser i østerrikske Ramsau fra 17. desember, der også kvinnehopperne skal delta.

Alpinistene kjører sine neste konkurranser i Santa Caterina, Italia (menn) og St. Moritz, Sveits (kvinner) kommende helg.