Sverige dropper også verdenscupen i langrenn ut 2020

Det bekrefter Sveriges skiforbund i en pressemelding. Bakgrunnen for avgjørelsen er den rådende coronasituasjonen i Europa.

– Det har vært en svært tøff avgjørelse å ta, men den er tatt med hensyn til løpernes helse. Vi vet at dette vil gi skuffelse blant de aktive og TV-publikummet. Uansett hvor mye vi vil konkurrere og by på underholdning, føles denne avgjørelsen som den eneste rette, sier Sveriges langrennssjef Daniel Fåhraeus.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund endte på samme konklusjon tirsdag. Da ble det også kjent at det ikke blir planlagt for norsk deltakelse i Tour de Ski, som starter 1. januar.

Mister de to største

Det er verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter. Konkurransene vil gå uten to av langrennssportens to største nasjoner.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har et regelverk som sier at verdenscuprenn bare kan avvikles hvis minst sju av de ti best rangerte langrennsnasjonene deltar.

Sveriges valg om å droppe rennene i Sveits og Tyskland ble tatt sammen med landslagets medisinske ansvarlig Per Andersson. Verdenscupsesongen startet i finske Ruka sist helg.

– Vi dro en del lærdommer av gjennomføringen av konkurransene i Ruka. Vi har konstatert at det gikk bra, men vi kan også ha hatt tur. Slik det ser ut nå, kan vi ikke ordne en smittefri vei til og fra Davos eller Dresden, sier Andersson og fortsetter:

– Om det går ille, kan sykdommen få potensielt alvorlige konsekvenser for den som smittes. Det er ingen av oss som er villige til å ta den risikoen.

Uklart rundt Tour de Ski

I forkant av onsdagens beslutning hadde de svenske landslagsløpernes representant, Johan Häggström, uttalt til Aftonbladet at utøverne var «sugne på å konkurrere så lenge det ble vurdert som trygt».

– Vi får stole på det vårt medisinske team sier. De har kontroll på dette. Vi vil konkurrere, men bare under trygge forhold. I Ruka var alle i vårt lag fornøyde med hvor trygt ting føltes, sa Häggström.

Fåhraeus har tatt til orde for endringer i Tour de Ski. Han mener et alternativ er å minimere reisingen ved å gjennomføre alle etappene på kun ett eller to steder.

Sverige vil senere ta en beslutning rundt hvordan de stiller seg til å delta i touren.