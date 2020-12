Avslører uenighet om Northug-avtale

For to uker siden ble det kjent at Norges Skiforbund fortsetter samarbeidet med Petter Northug, til tross for at den tidligere langrennsstjernen i august ble målt til 168 kilometer i timen i en fartskontroll på E6.

I etterkant innrømmet Northug at det ble funnet ti gram kokain hjemme hos ham.

Adresseavisen skriver at det var uenigheter internt i skiforbundet om man skulle fortsette avtalen med Northug, og at dette var oppe til diskusjon.

– De fleste har sagt at det er positivt at vi støtter Petter. Men, det er klart. Det er også kritiske spørsmål på om det var riktig, sier langrennssjef Espen Bjervig til avisen, gjengitt av Dagbladet.

SpareBank1, som er skilandslagets hovedsponsor, erkjenner også at de diskuterte Northug-avtalen internt.

Skiforbundets eksisterende avtale med Northug AS fortsetter etter en enighet om at tilsvarende oppførsel ikke skal skje igjen. Kontrakten varer fram til april 2022.

Sponsorsamarbeidet mellom skiforbundet og Northug AS ble inngått i august 2019. Trønderens selskap leverer klær og diverse utstyr, deriblant solbriller som det norske langrennslandslaget bruker.

Den tidligere langrennskongen er siktet for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Siden han har erkjent forholdene, vil det hele gå som en tilståelsessak.

Se video: Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem