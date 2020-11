– Kanskje dette er tidspunktet for å kvitte seg med Trump

– Trumps mangel på respekt for telling av poststemmer og grunnløse påstander om valgfusk svekker hans stilling i øyeblikket.

Det mener USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen. Han jobber som førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Institutt for språk og litteratur, og har inngående kjennskap til Det republikanske partiet (GOP) og amerikansk konservatisme.

– Et nederlag for Trump vil utløse en lederstrid

Nå mener han Trumps tid som republikanernes frontfigur kan være over.

– Jeg tror et nederlag for Trump vil utløse en lederstrid. Hvis Trump ønsker å kjempe om den republikanske nominasjonen i 2024, vil han måtte gå gjennom en ny primærvalgkamp. Der vil han bli konfrontert med svakheter ved sin presidentperiode. Det er neppe sikkert at Trump vil få en enkel vei til en nominasjon i 2024, sier Tønnessen til ABC Nyheter.

Han peker på spesielt to kandidater som nå seiler opp som sterke utfordrere til Trump.

– Enkelte republikanere kritiserer Trumps uttalelser om valgfusk de siste par dagene. Blant kritikerne er Marylands guvernør Larry Hogan. Han kan ha ambisjoner om å stille i et presidentvalg i 2024 og vise til at han har vært republikansk guvernør i en sterk demokratisk delstat. Også tidligere guvernør Chris Christie har uttalt seg negativt om Trumps ordvalg, men Christie har tettere bånd til Trump enn Hogan, forklarer USA-kjenneren.

– Trump har utspilt sin rolle

Professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe, har forsket på amerikansk politikk. Han sier dette om hvilken rolle Trump vil kunne spille i det republikanske partiet fremover.

– Republikanerne ser ut til å beholde flertallet i Senatet, de har fått tre høyesterettsdommere, hundrevis av andre dommere, en stor skattelettelse, og en god del deregulering. Kanskje er dette tidspunktet for å kvitte seg med Trump. Han har utspilt sin rolle. Han vil føre til demokratisk flertall i Senatet om to år, og være et problem frem mot valget om fire år, sier Moe til ABC Nyheter.

Han tror hovedårsaken til at mange av de mest fremtredende republikanerne har holdt en lav profil under opptellingen, er at de har en langsiktig strategi som ikke inkluderer den omstridte presidenten.

– De lar ham steke i sitt eget fett

– Ekteskapet mellom Trump og GOP var knapt nok en gang et fornuftsekteskap, men et partikupp. Dette kan være muligheten for Mitch McConnell med flere til å få partiet sitt tilbake uten vesentlige kostnader. Og derfor sitter de også ekstremt stille i båten etter presidentens tale om valgfusk og diverse tweets om det samme, påpeker NTNU-professoren.

Han tror Trumps varslede søksmål mot Pennsylvania og andre stater ville hatt mye større tyngde om et samstemt republikansk parti hadde stilt seg bak dette med tung retorikk om valgfusk og andre argumenter.

– Men det gjør de ikke. De lar ham steke i sitt eget fett, konstaterer Moe.

Republikanernes store dilemma er Trumps enorme popularitet i store deler av det amerikanske folk. Trump har fått mer enn 70 millioner stemmer, noe som viser Trumps enorme tiltrekningskraft på velgerne. – Med et tap med større margin enn bare en stat, vil det være sterke krefter i partiet som ønsker å si takk og farvel, og lukke dette kapitlet en gang for alle, mener professor Espen Moe.

– En taktløshet som mangler sidestykke

Førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen har tidligere uttalt at Trumps manglende evne til å skape forsoning har forverret krisen i USA, og at dette trolig ville være en avgjørende faktor for hans vinnersjanser under årets valg.

– Trump evner ikke å skape forsoning og har forverret krisen med en taktløshet som mangler sidestykke i amerikansk politikk på dette nivået. Forskjellen på republikansk tradisjon og det Trump gjør, er hans taktløshet, mangel på forståelse for de svartes situasjon og det faktum at han setter inn militæret mot sin egen befolking for å rydde opp, har Tønnessen tidligere uttalt til Universitets eget nettsted.

Fire utfordrere kan vippe Trump ned fra tronen

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen, har inngående kjennskap til Det republikanske partiet (GOP) og amerikansk konservatisme.

Foruten Marylands guvernør Larry Hogan og tidligere guvernør Chris Christie, trekker Tønnessen også frem Ted Cruz, Marco Rubio, Nikki Haley og John Kasich.

– Det er usikkert om Cruz og Rubio vil stille på nytt i 2024. Spesielt Cruz har vært lojal mot Trump. Cruz vant en del delstater i 2016-nominasjonen. Tidligere Ohio-guvernør John Kasich vil nok også være involvert i et ønske om en ny lederskikkelse. Det er også spennende hva tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley velger å gjøre. Hun har ikke på samme måte som Hogan distansert seg fra Trump, men med sin sterke og varierte erfaring som guvernør og FN-ambassadør, vil hun ha grunnlag for en god valgkamp i 2024, oppsummerer Tønnessen til ABC Nyheter.

– Slår tilbake på dem selv

Republikanernes store dilemma er imidlertid Trumps enorme popularitet i store deler av det amerikanske folk. Han har fått mer enn 70 millioner stemmer, noe som viser Trumps enorme tiltrekningskraft på velgerne.

– Trump har vært den meste populære republikanske senatoren, og det er heller ingen tvil om at republikanerne vil prøve å beholde Trump-velgerne, så ikke noe av dette blir enkelt. Tar de for sterk avstand fra ham slår det tilbake på dem selv. Så, de må finne en veldig delikat balanse mellom å kvitte seg med ham uten å miste velgerne hans, poengterer USA-ekspert Espen Moe.

– Mer villige til å kvitte seg med Trump

Moe viser til at partifellene hadde blitt nødt til å forsone seg med Trump dersom han hadde vunnet. Men et nederlag for Biden setter Trumps posisjon i et helt nytt lys.

– Med et tap med større margin enn bare en stat, vil det være sterke krefter i partiet som ønsker å si takk og farvel, og lukke dette kapitlet en gang for alle. Men jeg tror, kanskje litt ironisk, at det at republikanerne antagelig beholder flertallet i Senatet, og sånn sett kan blokkere alle store politikkendringer, gjør dem mer villige til å kvitte seg med Trump. Med demokratisk Senatsflertall, hadde det vært naturlig å tenke seg at de hadde slåss langt hardere på presidentens vegne. Men de sitter altså veldig stille i båten, sier Moe.

– Trump er ikke borte som problem

I tillegg er det kommet signaler om at Trump kan sikte seg inn på en ny presidentperiode ved neste valg.

– Det betyr ikke at Trump kommer til å gå «quietly». Han kan finne på å stille igjen om fire år, selv om han da vil være 78 år. Han har snakket om å starte sin egen TV-kanal. Så, han er ikke borte som problem for det republikanske partiet med tap her, men jeg tror han vil være borte som leder av partiet, som vil bruke fire år i opposisjon på å finne seg selv igjen, konkluderer professoren.

