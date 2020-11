Etter Donald Trump tapte presidentvalget mot Joe Biden, mister Ivanka statusen som førstedatter. Samtidig mister hun jobben sin.

I sitt fars Hvite hus har Ivanka jobbet som presidentens rådgiver. Hennes fokusområde som rådgiver har vært «å styrke kvinners utdanning og økonomiske status, samt skape arbeidsplasser og økonomisk vekst ved å tilrettelegge for folks utvikling av ferdigheter og entreprenørskap».

Tiden før Det hvite hus

Før hun inntok rådgiverrollen i Det hvite hus arbeidet hun for sin fars selskap The Trump Organization, med ansvar for blant annet ansettelser. I tillegg hadde hun sin egen kleskolleksjon, og var dommer i sin fars realityserie The Apprentice.

Hennes rolle i Det hvite hus, og det faktum at hele hennes karriere er knyttet til sin far, gjør det legitimt å stille spørsmålet: Hvor går veien videre?

(Saken fortsetter under bildet)

Ivanka Trump er en av president Donald Trumps rådgivere i Det hvite hus. Foto: AP/NTB

Trump under etterforskning

Ivanka kan velge å forbli i farens selskap Trump Organization, men det vil trolig ikke være den mest stabile arbeidsplassen etter at faren forlater presidentrollen. The Manhattan Districts Attorney's Office har igangsatt en etterforskning inn i Trumps skattebetaling. I tillegg etterforsker de om Trump Organization og selskapets agenter kan ha oppgitt feil verdi på Trump-eiendommen Seven Springs estate i New York City.

Statsadvokatenes etterforskning ble igangsatt etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen under en høring i kongressen sa at han hadde rapportert inn sine egne verdier feilaktig for å få bedre lån og forsikring.

Det anses også som usannsynlig at Ivanka Trump vender tilbake til moteverdenen. I juli 2018 annonserte hun at hennes klesmerke ble lagt ned i et ønske om å fokusere mer på hennes jobb i Washington. Nyheten om nedleggelse kom etter at hennes leverandører av kolleksjonen, Neiman Marcus and Nordstrom, annonserte at de ikke lengre skulle føre Ivankas kleskolleksjon. Samtidig kom kampanjen om boikott av produktet som protest mot Trump-administrasjonens politikk.

Kan få sin egen TV-serie

Det svirrer imidlertid rykter om at Ivanka Trump har flere jobbtilbud på bordet. OK! Magazine hevder at Trump-familien har mottatt flere forespørsler om realityserier allerede før stemmesedlene ble talt. De hevder samtidig at Ivanka var den mest ettertraktede.

«Man må ikke glemme at det var reality-TV som gjorde denne familien til superstjerner. Det var først da Ivanka, Donald Jr. og Eric deltok på farens tv-serie at de ble kjendiser», skriver OK! Magazine.

«Det burde ikke komme som noen overraskelse hvis de dukker opp på TV-skjermene igjen, og det er å vente at Ivanka får flest tilbud».

Ifølge publikasjonen er det ikke utenkelig at hun får sin egen TV-serie.

(Saken fortsetter under bildet)

Ivanka Trump har gitt uttrykk for å ville fortsette i politikken. Foto: AP/NTB

Kan fortsette i politikken

Ivanka skal nylig ha gitt uttrykk for å være interessert i å ha et offentlig liv, og gjerne også i politikken. I et intervju med RealClearPolitics forrige uke sa Ivanka at hun «er en pragmatiker i alt hun gjør». Hun deler sin fars oppfatning av at politikk handler om personer ikke parti, og kaller seg selv en «Trump-republikaner».

På spørsmål om hun anser seg selv som populist skal Ivanka ha svart at hun «generelt anser merkelapper som svært begrensende, men at hun ikke stiller seg negativ til nettopp denne merkelappen».

Under samme intervju tok Ivanka for første gang et offentlig standpunkt i abortsaken, hvor hun sier at hun «uten tvil er abortmotstander», men at hun respekterer alle sidene rundt et så personlig tema.

– Jeg er mor til tre barn, og foreldrerollen har påvirket meg i stor grad når det kommer til dette temaet, sa den nåværende førstedatteren til RealClearPolitics.

The Guardian har ikke lyktes i å få en kommentar fra Trump Organization eller en av familiens advokater.

Oversatt og tilrettelagt av redaksjonen /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited