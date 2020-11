I løpet av sine fire år i Det hvite hus har Trump vært truet med en rekke søksmål, men sluppet unna alle. Men i det øyeblikket han eventuelt må forlate presidentembetet og beskyttelsen det gir, risikerer han å bli innhentet av fortiden.

– Hvis han taper, har du en situasjon som ikke er ulik den Nixon sto i da han trakk seg. Nixon snakket om at celledøren klemte seg rundt ham,» sier den amerikanske historikeren og spesialisten på amerikanske presidenter, Michael Beschloss, ifølge The New Yorker.

Avisen viser til at Trump har overlevd en tiltale, tjuefem beskyldninger om seksuelle forseelser og anslagsvis fire tusen søksmål.

«Lykken kan godt ta slutt, kanskje på en brutal måte hvis han taper for Joe Biden. Selv om Trump vinner, vil alvorlige juridiske og økonomiske trusler kaste skygger over hans andre periode,» oppsummerer avisen i en større reportasje med overskriften «Hvorfor Trump ikke har råd til å tape».

– Rett fra Det hvite hus til fengsel

– Basert på hva jeg vet, og hva som nå kommer fram, kan han bli den første sittende presidenten som går rett fra Det hvite hus til fengsel, sier Trumps tidligere advokat Michael Cohen. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

New York Times avslørte i september at Trump har svært høy gjeld, og at formuen ikke er så stor som han tidligere har gitt inntrykk av. Trump skal ifølge hittil ikke offentliggjorte selvangivelser ha unngått inntektsskatt i ti av de siste 15 årene før han ble valgt i 2016.

Flere av Trumps mest kjente virksomheter, som blant annet golfbaner og hoteller, har meldt inn store tap. I tillegg er hans egen privatøkonomi under press.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen har uttalt at Trump er vettskremt for å havne bak lås og slå den dagen han er ute av Det hvite hus. Cohen mener at Trumps selvangivelser dokumenterer at presidenten har begått en bedrageri over flere år. En domstol i New York gransker nå skatteunndragelsene.

– Basert på hva jeg vet, og hva som nå kommer fram, kan han bli den første sittende presidenten som går rett fra Det hvite hus til fengsel, sa Cohen i et intervju etter avsløringen i New York Times.

– Hvor i helvete skulle han ta veien

Cohen har også uttalt at Trump vil insistere på at han har vunnet valget, selv om det ikke medfører riktighet, noe amerikanske velgere fikk bekreftet for åpen mikrofon da Trump uttalte nettopp dette i sin første tale etter valget.

– Han vil ikke innrømme. Aldri. Jeg tror han kommer til å utfordre gyldigheten av avstemningen i hver eneste stat han mister med påstand om valgsvindel, som prøver å undergrave prosessen og ugyldiggjøre den, sa Cohen ifølge Vanity Fair.

Den amerikanske journalisten og forfatteren Tony Schwartz er kjent for sin såkalte «ghostwriting» om Trump. Han mener presidenten frykter et oppgjør med sine motstandere den dagen han ikke lenger er beskyttet av immunitet.

– Jeg er sikker på at han er livredd, men jeg tror ikke han forlater landet. Hvor i helvete skulle han ta veien, spør Tony Schwartz, ifølge The NewYorker.

Det tror derimot professor ved Yale-universitetet og ekspert på antidemokratiske regimer i Øst-Europa, Timothy Snyder.

– Om man ikke er en idiot, har man den fluktplanen klar, sier Snyder til avisen.

– Det kommer til å gå mot tiltale

Flere juridiske eksperter har antydet at risikoen for at Trump trolig vil sitte i fengsel i løpet av noen år, dersom han taper valget, er høyst reell.

– Det kommer til å gå mot tiltale, sier professor i konstitusjonell juridiksjon ved Pace Law School, Bennet Gershman, til New York Magazine.

Ifølge kilder magasinet har vært i kontakt med er det sannsynlig at Trump vil bli måtte møte i retten på Manhattan i løpet av 2023 dersom han er ferdig som president, og Biden overtar.



Han kan da risikere å måtte sone i det beryktede fengselet Rikers Island før han eventuelt blir overført til et delstatsfengsel, skriver Aftonbladet.

Det kan trolig forklare aggressiviteten i Trumps angrep på sine motstandere, og forsøk på å undergrave tilliten til domstoler, medier og andre viktige samfunnsinstitusjoner i USA.

– Så deilig det hadde vært å se mannen ende i fengsel



Snart er det avgjort hvem som blir USAs president de neste fire årene. Foto: Saul Loeb] [angela Weiss / AFP

USA-ekspert og professor i statsvitenskap, Espen Moe, uttalte tidligere denne uken til ABC Nyheter at sjansen for at Trumps må forvente søksmål den dagen han er ferdig som president, er stor.

– Trump risikerer definitivt søksmål om han må gå av. Særlig søksmål i New York. Så, selv om det føderale systemet kanskje prioriterer å la ting ligge for å unngå ekstra bråk, har det føderale ingen kontroll over det delstatlige. Og der kan han heller ikke gå inn med noen benådninger. Jeg tipper at de fleste som ønsker hevn til syvende og sist kommer til å holde seg i skinnet av hensyn til den nasjonale helsen. Så deilig det enn hadde vært for en del å se mannen bak «lock her up» ende i fengsel selv, så vet disse menneskene også at det kommer til å være ødeleggende for det politiske klimaet, påpekte Moe.

Må betale advokatutgifter av egen lomme



Skulle det skje vil Trump ikke lenger kunne nyte godt av den juridiske ekspertisen i Det hvite hus og få tilbud om gratis advokathjelp, men må da betale av egen lomme.

Til sammenligning er Israels statsminister Benjamin Netanyahu tiltalt for bedrageri, utroskap og for å ha mottatt bestikkelser, men han nyter fortsatt godt av immuniteten som statsministervervet gir ham. Men på samme måte som Trump må han stå til ansvar den dagen han ikke lenger innehar dette vervet.

I øyeblikket er det fortsatt ikke avklart hvorvidt Trump blir sittende som president eller om Biden vinner. Uansett har Trump varslet at valgresultatet vil bli sendt til Høyesterett for endelig godkjenning. Det republikanske partiet har allerede satt en rekke advokater på saken. Trump sier nå rett ut av det har foregått valgjuks.

– Trump vil gå på et pinlig nederlag i høyesterett

En av juristene i Joe Bidens team hevder at Donald Trump kommer til å lide et pinlig nederlag hvis han tar stemmeopptellingen til høyesterett, melder AFP onsdag kveld.

– Trump kommer til å lide ett av de mest pinlige nederlagene en president noensinne har lidd i landets høyesterett, sier Bob Bauer, som tidligere har vært rådgiver i Det hvite hus.

Han viser til Trumps varsel om at han vil gå til høyesterett for å få annullert alle stemmesedler som er telt etter valgdagen.

Det dreier seg om millioner av forhåndsstemmer som enten er levert inn via posten eller ved personlig oppmøte før valgdagen 3. november.

