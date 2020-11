Demokratenes presidentkandidat Joe Biden var først ute til å tale til det amerikanske folk. Biden sa at ingenting er avgjort før siste stemme er talt, men han var også optimistisk.

– Vi er i ferd med å vinne, sa Biden.

Bakgrunn : Trump: – Demokratene forsøker å stjele valget

Trump, som fram til Bidens tale hadde holdt seg taus, var rask på avtrekkeren på Twitter.

Presidenten varslet først at han vil holde en tale, så fulgte han opp med harde påstander mot Demokratene:

«Vi øker stort, men de forsøker å stjele valget. Det vil vi aldri tillate dem å gjøre. Det er ikke lov å stemme etter at valglokalene er stengt.» skrev han på Twitter.

Twitter har i en årrekke vært Trumps foretrukne kanal for å kommunisere med omverdenen.

(Artikkelen fortsetter under)

– Trump har gjort Twitter til et av sine fremste verktøy. Det har han gjort hele veien. Han hadde mange som fulgte ham der før han ble kandidat, sier postdoktor i medievitenskap Magnus Hoem Iversen ved Universitetet i Bergen til ABC Nyheter.

Villedende informasjon

Etter at han vant valget i 2016, har han sprengt formatet for hva som er vanlig for en president å si og gjøre i sosiale medier.

– En ting er store bokstaver og kjefter på det han ser på TV. Men han legger også ut politikk og bestemmer seg på en Tweet. Han varsler politiske beslutninger, som han følger opp i etterkant. Det er ganske nytt og unikt for Trump.

Det gikk kort tid fra Trump påstod at Demokratene forsøker å stjele valget til Twitter sladdet meldingen hans.

«Noe eller hele innholdet delt i denne tweeten er omstridt og kan være villedende om en valgprosess».

Førsteamanuensis Bente Kalsnes ved Høyskolen Kristiania peker på at dette ikke er enestående under denne valgkampen.

– Det har skjedd mange ganger, sier hun til ABC Nyheter.

Hevder seier : Trump hevder å ha vunnet vippestater

Berøringsangst

Kalsnes viser til at de sosiale medier-plattformene som Facebook og Twitter har endret retningslinjene sine som følge var kritikken som kom i kjølvannet av presidentvalget i 2016, da det ble spredd feilinformasjon i valgkampen.

– Jeg vil anta at det er endringene i retningslinjene som er årsaken til at Twitter har merket meldingen, sier Kalsnes.

– Twitter har hatt fullstendig berøringsangst for å oppføre seg som ansvarlige publisister. De har overlatt til andre å ordne opp, og har hevdet at det ikke deres feil. Så har de opplevd massivt press og nå ser vi at de oppfører seg som redaktører. Du må sette det i en større sammenheng gjennom en sladd som forteller at denne informasjonen ikke kan ta dette for god fisk, sier Magnus Hoem Iversen.

Kalsnes forteller at det ikke bare er Trumps meldinger som merkes på denne måten.

– Det betyr at de sosiale mediene går i større grad inn og vurderer forskjellig informasjon, der de tidligere har blitt kritisert for spredning av feilinformasjon, tar de nå større ansvar, sier Kalsnes.

Førsteamanuensisen er på ingen måte overrasket over at Trump kommer med feilinformasjon og løgn.

– Han er blitt faktasjekket mange ganger og tatt i feilinformasjon, og det finnes flere tellinger på dette. Det har gjentatt seg tusenvis av ganger.

Optimistisk Biden: Biden: – Vi er i ferd med å vinne!

Strategisk melding

Postdoktor Iversen i Bergen mener det ikke er noe overraskende i meldingen fra Trump. For selv om den kanskje ikke er forhåndsprogrammert, er den planlagt.

– Trump har hatt som strategi at valgdagstemmene går i hans favør, mens poststemmene går i Bidens favør, så å gå inn tidlig å si at han ligger bra an og alt som kommer etter er mystisk, det var nok planlagt, sier Iversen.

Han mener spekulerer i at dette utspillet ikke kommer fra en spontan Trump.

– Dette er ledd i en kommunikasjonsstrategi som skal slå tvil om valgresultatet. Da kan han legge skyld på et eller annet skjer for redde ansikt om han skulle tape, men også å svekke Biden om han vinner.