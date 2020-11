Mjelde om Trump-talen: – Det er slik ledere i ikke-demokratiske regimer taler

Trumps tale i morgentimene onsdag ga mange hakeslepp. Den amerikanske presidenten snakket om valgfusk og erklærte seg som vinner før alle stemmene var talt opp – i motsetning til Biden som sa at han hadde troen, men at vi måtte være tålmodige og vente på opptellingen av alle stemmene.

Valgforsker Hilmar Mjelde ved forskningsinstituttet Norce mener Trumps tale var oppsiktsvekkende:

– Det er skremmende. Det er slikt lederne i ikke-demokratiske regimer taler, ikke den amerikanske presidenten. Opptellingen må få gå sin gang

På spørsmål om hvor realistisk det er at poststemmene ikke blir talt opp og dermed ikke tatt med i valgresultatet, slik Trump ønsker, svarer Mjelde at de vil bli talt opp, men:

– Det avhenger litt av om feil er skjedd og om domstolene griper inn.

– Hvor store sjanser er det for at valget avgjøres i retten?



– Stor. Dette minner litt om valget i Florida i 2000, hvor valget ble avgjort i en rettssal.

Mangler fortsatt mange forhåndsstemmer



Flere kommentatorer har påpekt at presidentvalget er langt tettere enn mange først hadde ventet. Klokken 10 norsk tid har Demokratenes presidentkandidat Joe Biden 238 valgmenn, mens den sittende president Trump har 213. For å vinne valgkampen må kandidatene ha 270 valgmenn og i skrivende stund er det vippestatene som avgjør.

Det er likevel slik at flere enn 100 millioner amerikanere har levert inn forhåndsstemmer per post. Disse skal telles opp før et endelig resultat foreligger. Slik også kandidat Joe Biden påpekte i sin tale i morgentimene.

– Det er ikke avgjort før siste stemme er talt, sier Mjelde.

Splittelsen tydelig

Mjelde forklarer per epost til ABC Nyheter at det faktum at det er så tett løp viser splittelsen i USA.

– Valgene de siste 20 årene har vært jevne av den grunn, med unntak av 2008

I 2016 ble mange «tatt på sengen» da Donald Trump slo motkandidat Hillary Clinton. Meningsmålingene viste et helt annet resultat, og selv om mange kommentatorer og meningsmålinger viste et langt større forsprang for Biden, mener Mjelde at det er for tidlig å si at "alle" tok feil.

Skuffet over Trump

Ved flere presidentvalg har valgadvokat Ben Ginsberg representert det Republikanske partiet. Han er overfor CNN tydelig skuffet over president Donald Trumps utspill om valgfusk og erklæring av seg selv som vinner.

– Det presidenten sa i talen er ikke bare enestående, men det mangler også grunnlag i loven. Dette er en bjørnetjeneste til alle kvinner og menn som står på valgsedler som republikanere i dag.