Trump: – Demokratene forsøker å stjele valget

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden hadde knapt rukket å gå av scenen i Delaware før president Donald Trump gikk løs på Twitter.

I sin tale oppfordret Biden velgerne i USA til å være tålmodige. Han gjentok at de visste at det ville ta tid. Med 100 millioner forhåndsstemmer er det naturlig nok noe som krever mye tid.

Og selv om Biden oppfordret til tålmodighet, gjorde han det klart at resultatene så langt er positive for Demokratene.

Får Trump til å reagere Biden: – Vi er på vei til å vinne!

– Forsøker å stjele valget



Trump svarte umiddelbart på Twitter:

– Jeg kommer med en uttalelse i kveld. En stor seier, skrev Trump først.

Så fulgte ham opp med anklager mot Demokratene.

– Vi øker massivt, men de forsøker å stjele valget. Det vil vi aldri tillate dem. Stemmer kan ikke avgis etter valglokalene er stengt.

Twitter valgte etter kort tid å skjule Trumps påstand om valgfusk.

Tett løp: Forhåndsstemmene i USA gjør det vanskelig å utrope vinner

Kan ta tid

CNN mener valget ligger an til å bli avgjort i delstatene Arizona, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Det er ventet at opptelling vil ta lengre tid i år enn ellers, blant annet fordi pandemien har ført til at langt flere enn vanlig har stemte per post eller levert inn forhåndsstemme.

Når disse stemmene er ferdig telt opp varierer fra delstat til delstat.