Nervedrama i nøkkelstat: Biden overrasker i Georgia

Her står det om 16 valgmenn, noe som kan vise seg å bli helt avgjørende når alle stemmene er talt opp.

Tidligere i natt var det lite som tydet på at Demokratene hadde en sjanse i Georgia.



Men på morgenkvisten kom det plutselig meldinger som nærmest snudde opp ned på bildet.

Biden håver inn stemmer fra storby



Ifølge storavisen The New York Times går de siste prognosene nå i favør av Joe Biden.

Trump skal ha ledet klart i flere timer før det viste seg at stemmefordelingen var mye jevnere enn først antatt.

Trump har fortsatt en knapp ledelse når over 90 prosent av stemmene er talt opp, men ettersom stemmene fra storbyen Atlanta gjenstår, mener tallknuserne i The New York Times at det nå er 64 prosent sannsynlig at Biden stikker av med seieren.

Vannlekkasje forsinket opptellingen



En annen grunn til at resultatet har vist seg å svekke Trumps kandidatur i Georgia, er meldinger om en vannlekkasje i en av valgkretsene, noe som førte til at opptellingen av stemmer måtte utsettes. Når disse stemmene så ble talt opp, økte oppslutningen om Biden ytterligere.

– Rundt klokken 06:07 varslet personalet ved State Farm Arena Fulton County om en vannlekkasje som fikk konsekvenser for opptellingen av stemmene. Det ble handlet raskt, og innen to timer var reparasjonen fullført, heter det i en uttalelse til FOX 5. Lekkasjen forsinket opptellingen av titusenvis av stemmer.

Et annet stort mediehus, Fox News, mener derimot det ikke er sikkert at Biden vinner i Georgia.

Trump erklærte seier i Georgia



Georgia ligger i den sørøstlige delen av landet. Georgia har grense mot Tennessee og Nord-Carolina i nord, Sør-Carolina i nordøst, Florida i sør og mot Alabama i vest. Delstaten har om lag elleve millioner innbyggere.

Trump erklærte i morges at han allerede hadde vunnet Georgia. Det kan vise seg å slå tilbake på ham ettersom valgresultatet ennå ikke er bekreftet.

– Vi leder med 2,5 prosentpoeng. De kommer aldri til å ta oss igjen, sa Trump.

Biden på sin side hadde en annen versjon i sin tale om lag en time tidligere.

– Vi er fortsatt med i kampen i Georgia. Det var uventet, sa Biden.

Biden overrasker i Arizona



I 09-tiden er det bekreftet at Biden vinner delstaten Arizona, og får dermed med seg 11 nye valgmenn. Dette har vært en republikansk bastion siden 1948, med ett unntak da Bill Clinton vant i 1996.

Trass i store tap i Florida og andre stater, kan Joe Biden fortsatt vinne valget. Tre stater ser ut til å være avgjørende. Etter at Biden vant i Minnesota og Arizona, ligger han an til å beholde alle statene Hillary Clinton vant sist.

Bare Nevada og Maine står igjen, og der har han godt håp om å vinne. Dermed trenger Biden bare å vinne to av de tre rustbeltestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin for å nå de 270 valgmennene og vinne valget, selv om Trump tar Georgia og North Carolina.

Selvsikker Trump: – Vi har allerede vunnet



Trump hevder å ha vunnet valget – selv om mange stemmer gjenstår å telle

– Slik jeg ser det, har vi allerede vunnet dette valget, sier Donald Trump. Han hevder den amerikanske nasjon utsettes for valgfusk og en massiv svindel.

Trump sa i en tale at han hadde vunnet vippestatene Pennsylvania og Michigan, selv om det gjenstår mange stemmer å telle der.

– Vi kommer til å vinne dette. Og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet, sa Trump.

Utfallet i Pennsylvania eller Michigan vil også bli helt avgjørende. Men ettersom det trolig blir langvarig opptelling og muligens rettslig strid, vil det endelige valgresultatet la vente på seg.

Video: Biden: Vi er på god vei mot å vinne dette valget