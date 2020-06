USA-kjenner: – Vi snakker om et scenario vi knapt nok kunne drømt om for noen år siden

Det mener professor Espen Moe ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Han følger den spente situasjonen i USA tett. Trumps trusler med å bruke hæren mot sitt eget folk, og mobilisere nasjonalgarden «for å gjøre jobben» med å gjenopprette lov og orden, har møtt massiv kritikk.

Trump har henvist til en 213 år gammel lov, som gir ham rett til å mobilisere amerikanske soldater for å slå ned på de landsdekkende demonstrasjonene.

– Generalene er en X-faktor

– Jeg er enig med tidligere forsvarsminister Jim Mattis i at dette er den første presidenten, i hvert fall siden borgerkrigen, som aktivt prøver å splitte folket heller enn å forene det. Generalene er en X-faktor. Det finnes ingen tradisjon i amerikansk historie for at de intervenerer, men nå snakker vi også om et scenario vi knapt nok kunne drømt om for noen år siden. Det er på ingen måte opplagt at de støtter Trump, og det er betydelig misnøye med ham og antagelig mer jo høyere opp i systemet de sitter. Men det er heller ikke opplagt at de aktivt kommer til å gjøre noe. Sannsynligheten er størst for at de sitter rolig i båten, sier professor Espen Moe til ABC Nyheter.

Espen Moe, USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU. Foto: Geir Mogen / NTNU

– Deler du oppfatningen om at situasjonen i USA kan utvikle seg til borgerkrig, eller er dette et alt for pessimistisk og usannsynlig scenario?

– Bare det at vi seriøst diskuterer muligheten for at Trump kan nekte å gå, sier noe om hvor ekstremt dette har blitt. Hvis Trump taper valget og blir sittende, er borgerkrigen på mange måter allerede et faktum. Da kommer for eksempel store deler av venstresiden i California til seriøst å argumentere for det de bare har spøkt med så langt, nemlig at California bør begynne å se på muligheten for å bli en egen stat, svarer Moe.

– Syretesten for det republikanske partiet

Han tror Trump vil stå i en politisk spagat dersom det viser seg at Joe Biden er vinneren valgnatten, og at presset fra ulike fløyer i det republikanske partiet vil bli stort.

– Dette kommer til å være syretesten for det republikanske partiet. Dersom Trump taper valget med liten margin, roper høyt om valgfusk, men lar seg overbevise om å gå av, kommer store deler av amerikansk høyreside til å betrakte valget som illegitimt. Mens mange av de valgte republikanerne vil trekke et lettelsens sukk, mener Espen Moe.

Han viser til sin forskerkollega ved NTNU, Jennifer Bailey, som tidligere har sagt at det republikanske partiet har gitt opp alle pretensjoner om å være et demokratisk parti, og at de kun bryr seg om makt.

– Det er en spissformulering, men det er vanskelig å være veldig uenig, sier Moe.

– Han kommer ikke til å gå av med et smil

– Hvordan kommer Trump selv til å argumentere for at han kan bli sittende etter et valgnederlag?

– Dette er en mann som aldri har erkjent tap på noe område, og som i 2016 beskyldte valget for å være rigget, helt til han vant. Han kommer ikke til å gå av med et smil. Per i dag er det vel poststemmer som er det han mest opplagt kan bruke til å påstå at valget ikke er gyldig, påpeker NTNU-professoren.

Han forventer at Donald Trump vil bli mer og mer desperat dersom meningsmålingene fortsetter å gå i hans disfavør.

– Det kan komme utspill om Israel, sabelrasling mot Iran og Nord-Korea, et enkeltstående bombeangrep mot et eller annet mål i Midt-Østen, potensiell amerikansk utmelding av internasjonale institusjoner og kanskje uttalelser som vil trappe opp konflikten med Kina, skjønt han vet også at han trenger Kina for å få fart igjen i økonomien. Men Trump kommer til å være desperat for å få økonomien i gang igjen, så mye er usikkert.

– Bekymret for om det er noe igjen av det amerikanske demokratiet

– Enkelte analytikere mener Trump har brukt sin presidentperiode til å destabilisere USA ved å undergrave landets rettssystem og spre konspirasjonsteorier. Er du enig i dette?

– Trump har undergravd etablerte og sterke amerikanske institusjoner på en måte vi aldri har sett i amerikansk historie. Med fire år til er det all mulig grunn til å være bekymret for om det er igjen noe av det amerikanske demokratiet. Det kan fremdeles velges demokratiske presidenter, men respekten for demokratiske spilleregler kommer til å være underminert. Et nytt demokratisk valgnederlag kan fort føre til at sentrumsfløyen i det demokratiske partiet mister kontrollen over partiet til «social justice warrior-fløyen», noe som betyr at der det republikanske partiet blir stadig mer autoritært, kan det bli matchet av et stadig mer totalitært demokratisk parti.

– Vi kommer ikke til å ha noe som ligner på en uavhengig presse lenger

USA-kjenneren tror amerikanske institusjoner kommer til å bli mer partipolitiske enn byråkratiske.

– Vi kommer til å ha en klar republikansk majoritet i høyesterett og antagelig en mer politisert høyesterett. Mye av den amerikanske suksessen frem til nå har vært basert på betydelig grad av politisk konsensus om hovedlinjene i politikken, ikke minst om de demokratiske spillereglene. Dette vil være en saga blott, er NTNU-professorens dystre spådom.

– Og hva med mediene som skal ivareta demokratiet, stille de kritiske spørsmålene, verne om ytringsfriheten, og som av presidenten ofte stemples som fake news?

– Vi kommer ikke til å ha noe som ligner på en uavhengig presse lenger. Det er liten tvil om at mainstream media har en partiskhet, og at de neppe heller er spesielt klar over dette, så der har Trump for all del en kime av et poeng. Men måten han har gjort pressen til en erklært fiende, er farlig. Han har definitivt bidratt til en verden hvor fakta er mindre viktig enn følelser og tilhørighet.

– Da kan han allerede være en slagen mann

Trumps håndtering av coronapandemien, og de svært høye dødssifrene i USAs delstater, vil også kunne påvirke Trumps fremtid og sjanser til å bli sittede som president i fire nye år.

– Corona er en ytterligere X-faktor. Republikanske stater har sluppet billig unna så langt, men både i Texas, Florida og Georgia er tallene bekymringsfulle. Florida er en vippestat med en guvernør som er høylytt pro-Trump og har opponert sterkt mot sosial distanse og andre tiltak. Mens USA er iferd med å åpne opp, er tallene i Florida antagelig på vei opp. Hvis coronapandemien ikke er under kontroll i oktober, og det vil den være i mesteparten av landet, men kanskje ikke i alle de republikanske statene, så er det vanskelig å se dette som noe annet enn inkompetanse. Og da kan han allerede være en slagen mann, mener Moe.

– Kan fort forvandles til en republikansk vinnersak

– Hvilke scenario mener du er mest sannsynlig de nærmeste ukene og månedene frem mot presidentvalget, hvilken retning vil USA og Trump bevege seg i nå, og hvilken agenda har han egentlig?

– Det handler mye om å føre en politikk som distraherer og avleder. Trump er opptatt av symbolpolitikk og bruker spin som metode for å forvirre. Han angriper gjerne den politiske korrektheten og tankepolitiet på ytre venstre i amerikansk politikk, heller enn å ta Biden. Dessuten er det viktig å huske at om demonstrasjonene og opptøyene i forbindelse med politivold og rasisme spinner ut av kontroll, forvandles dette veldig fort fra en demokratisk til en republikansk vinnersak. Da blir vinklingen på den amerikanske høyresiden nettopp at dette er hva som skjer når ytre venstre får overtaket.

– Demoniseringen av motstanderne kommer til å bli enda verre

– Og hvis han blir presset og ser at han risikerer å tape?

– Om det går helt til helvete, så vil vi se mer av utenrikspolitiske eskapader og konspirasjonsteorier, supplert med forsøk på å grave opp dritt om Bidens sønn og forsøk på å koble Biden til skandaler. Det kommer til å bli veldig «oss mot dem» og hvor farlig det blir om ikke vi vinner. Trump vil mobilisere kjernevelgere og forsøke på å få opp intensiteten. Demoniseringen av motstanderne kommer bare til å bli enda verre enn for fire år siden, mener NTNU-professor Espen Moe.

