Topp-økonomen Joseph Stiglitz, som i 2001 vant Nobelprisen i økonomi, tror corona-krisen svekker sjansene for at Donald Trump blir gjenvalgt som USAs president.

– Han er farlig, for vår økonomi, vårt demokrati og vårt land, sier Joseph Stiglitz i et intervju med den tyske avisa Die Zeit.

Han er professor ved Columbia-universitetet i New York og tidligere sjeføkonom i Verdensbanken. Det er heller ikke første gangen han reagerer på den sittende presidenten i USA.

Da Trump i januar unnlot å nevne klimaendringene i sin tale på Verdens økonomiske forum, kom kritikken raskt fra Stiglitz:

– Han klarte å si absolutt ingenting om klimaendringene. I mellomtiden blir vi stekt.

Økt sjansene for tap



Han mente Trump i talen også ga en helt feil framstilling av den økonomiske utviklingen når han blant annet skrøt av USAs oljeproduksjon.

Den nye kritikken fra toppøkonomen bygger på hvordan presidenten har håndtert corona-krisen.

– Det har økt sjansene for at han vil tape valget. Mange mennesker har erkjent at vi trenger en fornuftig regjering, at vitenskapen er viktig, og at særinteresser ofte er farlige for samfunnet. I tillegg kommer Donald Trumps særegne personlighet. Hver dag vokser bevisstheten om at han ikke er riktig mann til å håndtere en slik krise, sier Stiglitz til Die Zeit.

Joe Biden



Han viser konkret til da Trump har anbefalt folk å drikke desinfeksjonsmiddel og overse lovene i delstaten Michigan.

– For mange amerikanere har det viktigste blitt å få ham fjernet fra Det hvite hus, sier professoren, som også mener det er forklaringen på at demokratene har valgt Joe Biden som sin kandidat – og ikke den mer radikale Bernie Sanders.

Trump har fra flere hold blitt sterkt kritisert for at arbeidet med å håndtere viruset startet for seint, og at presidenten flere ganger har forsøkt å legge ansvaret på andre enn seg selv.