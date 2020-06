Trump: – Sverige er hjemsøkt

Fredag opplyste svenske helsemyndigheter om 77 nye coronarelaterte dødsfall i Sverige. Til sammen 42.939 mennesker har fått påvist smitte, noe som er en økning på 1.046 fra dagen før.

4.639 av de smittede er døde.

Sverige ligger nesten i verdenstoppen målt i antall coronarelaterte dødsfall per innbyggere, med 45 per 100.000.

– Har det forferdelig



En som har fått med seg de høye dødstallene er USAs president Donald Trump.

– Sverige har det forferdelig. Sverige er hjemsøkt, sa Trump i en tale fredag kveld.

Covid-19-pandemien har rammet New York hardt. Torsdag ble det meldt om null døde det siste døgnet. Foto: AP Photo/Mark Lennihan / NTB scanpix

Nabolandet har siden utbruddet hatt troen på å oppnå flokkimmunitet i befolkningen. Strategien har blitt kraftig kritisert i inn- og utland. For å oppnå flokkimmunitet beregner forskere at andelen må være nærmere 60 prosent, ifølge New York Times. I Sverige utgjør antallet smittede trolig kun 7 prosent av befolkningen, til tross for de høye dødstallene.

– Hadde vi gjort det samme ville vi mistet en million, en og en halv million, kanskje til og med to og en halv million eller flere, sa Trump.

(Saken fortsetter under videoen)

Video: Her går Trump hardt ut mot Sverige:

Fra 590 til 0



Til nå er over 1.900.000 smittet av viruset i USA, og 111.000 er døde. New York er den hardest rammede delstaten med over 381.000 smittetilfeller og over 30.000 døde.

Torsdag kunne New York melde om null nye dødsfall det siste døgnet, for første gang siden utbruddet startet. På det meste har det blitt meldt om 590 døde på et døgn.

Nyheten har gitt håp om at pandemien er på hell.

– Dette er gode nyheter, sier Freddy Goldstein, talsperson for New York-borgermester Bill de Blasio, ifølge New York Post.

Peker på Tegnell



Professor emeritus ved Karolinska institutet, Hugo Lagercrantz, mener statsepidemiologen Anders Tegnell må gå av. Foto: Pontus Lundahl/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Det er ikke bare Donald Trump som reagerer på de høye dødstallene i Sverige. Professor emeritus ved Karolinska institutet, Hugo Lagercrantz, mener de ansvarlige må stilles til ansvar.

Han krever at statsepidemiologen Anders Tegnell må gå av.

– Om en direktør må vise til røde tall i sine kvartalsrapporter, sies han opp. Om et fotballag taper den ene viktige kampen etter den andre, blir han oppsagt. Ikke fordi de er direkte skyldige i dårlige forretninger eller uteblitte mål, men fordi de er ansvarlige, skriver Lagercrantz i et innlegg på Expressen.

Onsdag erkjente Tegnell at Sverige burde ha iverksatt flere tiltak for å bremse coronasmitten allerede fra begynnelsen.