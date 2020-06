Det skriver forfatteren Salman Rushdie i en kronikk i Washington Post.

Rushdie er blant annet kjent for den kontroversielle boken «Sataniske vers» som utkom i 1988. Utgivelsen utløste massive demonstrasjoner og drapstrusler. Mange muslimer oppfattet boken som blasfemisk og krenkende, og den ble forbudt i India og flere muslimske land.

Rushdie har selv bodd i USA i 20 år. En av grunnene til at han valgte å bosette seg her var hans beundring for det amerikanske frihetsidealet.

Nå kjenner ikke forfatteren igjen det landet han en gang valgte å flytte til.

– Jeg har jeg sett mange diktatorer komme til makten



Han gir i hovedsak den sittende presidenten Donald Trump ansvaret for at landet ikke ser ut til å følge den amerikanske konstitusjonens første tillegg, som ivaretar ytringsfriheten, pressefriheten og retten til fredelige demonstrasjoner.

Han mener presidenten viser klare autoritære trekk, og minner samtidig om hvilken skjebne makthavere, som ikke har lyttet til sitt eget folk, til slutt kan få.

– I min levetid har jeg sett mange diktatorer komme til makten og miste den, skriver Rushdie i kronikken, som også er gjengitt i flere aviser, blant annet i svenske Expressen og The Hindu Business Line.

Rushdie trekker frem sine egne erfaringer fra revolusjoner som på ulike tidpunkt har endret verdens dynamikk og til slutt ført til tyranners fall.

Hat, temperament, mistillit, ekstrem narsissisme

Han omtaler Trump som «en tredjeklasses despot», og mener presidenten har flere personlighetstrekk som kjennetegner diktatorer opp gjennom historien:

Ekstrem narsissisme

Forvridd virkelighetsoppfatning

Mistillit til sannhetssøkere

En besettelse av hvordan man skal framstilles i offentligheten

Et hat mot journalister

Voldsomt temperament

– Han har truet med å bruke hæren mot amerikanske folket, en trussel man kanskje hadde ventet seg av ledere i det tidligere Sovjetunionen, men ikke av USA, mener Salman Rushdie.

For å få tatt bildet foran St. John's Church i Washington ble fredelige demonstranter ryddet unna, blant annet ved å bruke tåregass. Foto: Patrick Semansky/NTB scanpix

Taler med to tunger



Han trekker spesielt frem en av talene i forbindelse med demonstrasjonene ved Det hvite hus, hvor Trump sa at han ønsker å beskytte fredelige demonstranter.

– Samtidig, bare en gate unna, angriper sikkerhetsstyrkene hans, noen av dem på hesteryggen, en fredelig demonstrasjon med tåregass og gummikuler. Et øyeblikk senere kaller han demonstrantene terrorister og karakteriserer demonstrasjonene deres som forbrytelser mot Gud, illustrerer Rushdie i kronikken i den amerikanske storavisen.

– Ikke innbill dere at det ikke kan hende her

Nå mener den kontroversielle forfatteren at noe helt nytt er i ferd med å utspille seg på direkten foran amerikanerne og resten av verden. Raseriet etter drapet på Georg Floyd ser ikke ut til å avta.

I stedet sprer demonstrasjonene seg til andre delstater og til andre deler av verden, blant annet Europa. I Oslo deltok nærmere 15.000 mennesker i en demonstrasjon mot rasisme sist fredag.

– I dag sier jeg: Se opp, USA! Ikke innbill dere at det ikke kan hende her, skriver Rushdie, og advarer om at Trump kan være på vei mot et despoti – en styreform hvor statslederen eneveldig selv styrer grensene for sin egen maktutøvelse og kan styre alt etter egne interesser. Med en slik maktutøvelse kan statslederen selv definere hva som er rett og galt.

– Vi er så vant til løgnene og hans uuttømmelige egoisme

– Vi er så herdet av denne mannens oppførsel, så vant til løgnene hans, hans uuttømmelige egoisme, hans dumhet, at vi kan bli fristet til å tenke at dette bare er nok en dag i «Trumpistan». Men denne gangen skjer det noe annet. Opprøret, som begynte med drapet på George Floyd, vil ikke falle, det vil vokse. Mannen i Det hvite hus er redd, og søker til og med tilflukt i kjelleren og slår av lysene. Hva kan en slik person gjøre for en tid som dette, spør Salman Rushdie.

VIDEO: – Jeg håper George (Floyd) ser ned på oss og tenker dette er en stor seier