Det viser en gjennomgang tre reportere i storavisen The New York Times har foretatt. Trump har i perioder holdt daglige pressekonferanser om utviklingen i USA, og det er primært under disse seansene at presidenten har kommet med en rekke uttalelser.

260.000 ord er nok til å fylle en bok på om lag 700 sider. I løpet av denne talestrømmen har presidenten daglig kunnet formidle sitt budskap direkte til flere titalls millioner av USAs innbyggere.

Flere av pressekonferansene har vart i over en time, og Trump har selv vært opptatt av den enorme interessen.

– Så dere tallene? Flere ser på meg enn på finalen av «Ungkaren», sa Trump på direkten fra Det hvite hus.

Krangler med medier: – Mindre intelligent

Ifølge Vanity Fair har kritiske røster ment at han heller burde bruke tiden på å stanse smittespredningen for å stanse dødsbølgen som hittil har tatt livet av mer enn 50.000 amerikanere.

– Ingen har gjort noe i nærheten av det vi har vært i stand til. Da jeg overtok dette, var det en tom boks. Alt jeg overtok var et rot. Det var et ødelagt land på så mange måter, har USAs president Donald Trump tidligere uttalt. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ofte starter pressekonferansene med at Trump leser opp et forhåndsskrevet manus, før han så går over til å improvisere. Ifølge New York Times fremhever han gjerne hva han selv har utrettet, fremsetter usanne påstander og krangler som regel med journalister som stiller kritiske spørsmål.

Da Trump ble stilt til veggs av CNNs reporter som ville vite hvorfor Trump igjen brukte det daglige pressemøtet til å berømme seg selv, eksploderte presidenten.

– Ingenting handler om meg. Du er mindre intelligent nå enn da du ble født. Du har bare ikke vett nok til å skjønne hva som foregår, raste Trump etter først å ha lest høyt fra en artikkel som hyllet ham selv.

Ved en annen anledning satte Trump i gang en video, som CNN og Washington Post har omtalt som propaganda, med det resultat at flere av TV-selskapene valgte å avbryte direktesendingen.

Gratulerte seg selv 600 ganger



Etter at The New York Times har analysert samtlige av de til sammen 260.000 ordene Trump har sagt siden pandemien traff USA 9. mars, til midten av april, har avisen dokumentert et tydelig mønster hvor presidenten repeterer sin egen fortreffelighet og andres svik.

Han har gratulert seg selv 600 ganger. Flere av ytringene er ifølge avisen basert på usannheter og overdrivelser

• Han har kreditert andre for sin innsats mer enn 360 ganger

• Han har anklaget andre for å ha sviktet mer enn 110 ganger

• Han har oppfordret til nasjonalt samhold 160 ganger

At antall døde amerikanere har passert 50.000, har han bare nevnt sporadisk.

Klandrer Obama: – Alt jeg overtok var et rot

Trump har flere ganger benyttet anledningen til å kritisere sin forgjenger Barack Obama og tidligere USA-administrasjoner for å være medskyldige eller for å ha hovedansvaret for den manglende beredskapen landet opplever nå.

Men mest tid har han brukt til å rose sin egen innsats under den dødelige pandemien. Flere mener at Trump bærer et hovedansvar for ikke å ha reagert raskt nok, ifølge blant andre CNN. Det er presidenten selv ikke enig i.

– Ingen har gjort noe i nærheten av det vi har vært i stand til (...) Alt jeg overtok var et rot. Det var et ødelagt land på så mange måter. Vi hadde et dårlig testsystem. Vi hadde et dårlig lagersystem. Vi hadde ingenting i lagringssystemet, uttalte Trump 27. mars.

Hyller egen krisehåndtering: – Alt var riktig

I midten av april la New York Times, CNN, AP og andre amerikanske medier fram detaljerte og omfattende rapporter om at Trump ikke lyttet til ekspertene før det var for sent. Årsaken skal ha vært at han var mer opptatt av riksrettssaken mot ham selv og børsutviklingen i USA.

Trump har flere ganger fremstått som et selverklært geni med medisinske hypoteser, som i flere tilfelle har vist seg å være direkte livsfarlige. Her sammen med visepresident Mike Pence under en pressekonferanse.

USA skal allerede tidlig i januar ha blitt varslet om at viruset kunne føre til massedød og ta strupetak på landets økonomi med påfølgende kraftig børsfall og massearbeidsløshet som resultat.

Da Donald Trump ble konfrontert med kritikken, skjelte han ut mediene slik han pleier.

– Alt vi gjorde var riktig, sa Trump og brukte god tid til å klage over negativ pressedekning.

Han kalte New York Times «en total falskhet» og presenterte restriksjonene på reisende fra Kina og Europa som bevis på hans raske respons.

New York Times skrev imidlertid at restriksjonene mot Kina ikke hindret at titusener av reisende likevel kom seg inn i USA fra Kina.

Anbefalte «virusvask» – nekter å ta ansvar

Trumps mange og lange presseopptredener har etter hvert blitt en prøvelse selv for hans nærmeste støttespillere. Trump har flere ganger fremstått som et selverklært geni med medisinske hypoteser , som i flere tilfelle har vist seg å være direkte livsfarlige, ifølge blant annet nettstedet Daily Beast.

Han har også gått ut mot faglige råd i egen administrasjon.

– Min bekymring er at folk kan komme til å dø. De kan tro at dette er en god idé, sa Craig Spencer, direktør for et senter for akuttmedisin ved et sykehus i New York, til avisa Washington Post.



Flere amerikanere har forsøkt på denne helsefarlige «mirakelkuren» som Trump foreslo. Ved å sprøyte inn desinfiserende middel i kroppen som en slags «vask», skulle coronasyke bli kvitt viruset.

– Jeg kan ikke tenke meg hvorfor de har gjort det, svarte Trump først. På direkte spørsmål om han tar ansvar for det, var svaret nei, og la til at forslaget kun var sarkastisk ment.



Trump har dessuten uttalt stor tillit til bruk av klorokin og hydroksyklorokin mot coronaviruset, noe blant andre EUs avdeling for legemidler EMA har advart sterkt imot på grunn av potensielt alvorlige bivirkninger som blant annet hjerteproblemer, spesielt hvis dette brukes sammen med andre medisiner.

Historiker om Trumps mål: «Trump er flott»

Historiker Jennifer Mercieca ved Texas A&M University er ekspert på politisk retorikk. Hun mener Trumps agenda er å promotere seg selv og sin egen virksomhet, og at han ofte bruker samme retorikk som da han var i næringslivet.

– Trumps primære mål er å spre gode nyheter og informasjon og markedsføre Trump-merkevaren: «Trump er flott. Trumps presidentskap er stort». Men det er hverken rett tid eller sted å gjøre dette nå, sier hun til The New York Times.

Nå advarer også flere republikanere om at Trumps lange TV-opptredener kan skade hans omdømme og dessuten svekke muligheten for gjenvalg til høsten.

– Pressekonferansen varer for lenge, mener senator Susan Brooks fra Indiana.

Dette kan felle Trump: Massedød og knust økonomi



I helgen avlyste Det hvite hus to planlagte pressekonferanser, og Trump ga mediene skylden, fordi han mener de forvrenger sannheten.

USAs budsjettunderskudd ventes å stige til 3,7 billioner dollar på grunn av massive støttetiltak til næringslivet og private som rammes av coronakrisen. Millioner av amerikanere står nå uten jobb. Foto: Richard Drew / AP

Ifølge amerikanske medier kan noe av forklaringen på avlysningene være dårlige meningsmålinger og et ønske om å flytte fokus vekk fra massedøden, den høye arbeidsledigheten og de generelt tøffe tidene i USA.

– Med en økonomi i fritt fall står republikanerne overfor en utfordrende tid. Det er en enorm endring fra situasjonen vi var i for få måneder siden, påpeker analytikeren Glen Bolger, skriver boston.com.

Ifølge en undersøkelse fra Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research stoler få amerikanere på Trump som en kilde til informasjon om pandemien. Nyere målinger viser dessuten at Trumps popularitet er synkende.

Avlyste først, så ble strategien endret



Mandag kunngjorde Det hvite hus at Trump likevel ville avholde den daglige pressekonferansen om coronaviruset, bare timer etter å ha uttalt at den skulle avlyses.

Ifølge talspersonene i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, er det nå lagt en ny strategi for pressekonferansene. Heretter skal fokus ligge på Trumps bakgrunn fra næringslivet og hans fokus på gjenåpning av den amerikanske økonomien.

– Vi må gjøre det. USA ønsker å være åpen. Et stengt USA er ikke en langvarig løsning. Vi åpner ikke alt på en gang, og noen delstater kan åpne før andre. Når vi nå har passert smittetoppen, kan vi starte livene våre igjen, har Trump tidligere varslet.

