I USA har president Trump de siste dagene fått mer oppmerksomhet enn godt er, også for ham som elsker oppmerksomhet. Spesielt gjør han det i et valgår. For den amerikanske presidenten kan det være nyttig å se nærmere på presidentens forhold til de mektige mediene i det amerikanske samfunnsliv. Det er nok å nevne Watergate-saken, som endte med at president Nixon måtte trekke seg for å unngå å bli avsatt i den riksrettssaken som da ble forberedt mot ham.

I disse dager er det særlig New York Times som sammen med CNN representerer den mest kritiske delen av pressekorpset i Washington DC.

CNNs journalister gjør seg mest gjeldende under pressemøtene, mens New York Times har gjennom de siste ukene hatt meget kritiske kommentarartikler om presidentens håndtering av coronakrisen. Det mangler ikke på Trump-uttalelser. I februar uttalte han at pandemien ville bli borte som ved et mirakel, at normaliteten i våre lokalsamfunn vil kunne gjenopprettes i påsken og at pandemien ville være over i april.

I mange av de daglige pressemøtene som president Donald Trump og visepresident Mike Pence har hatt sammen med smitteekspertene, har særlig Trump møtt seg selv i døren – og det ubehagelig hardt.

Pressemøtene har utviklet seg fra å inneholde hovedsakelig nøytrale spørsmål og svar på begrunnede krav om oppklaringer og klare linjer om hva regjeringen vil gjøre videre i kampen mot coronaviruset, til stadig skarpere spørsmål fra flere av mediene om misforhold mellom det presidenten forteller og det som medienes representanter erfarer og stiller spørsmål om.

Ikke minst, har Trump utvilsomt vært misfornøyd med at han ikke har fått all den ros i mediene som han mener han fortjener.

Helt siden coronaviruset dukket opp ved årsskiftet 2019-20 i Wuhan og senere begynte å true USA, har dr. Anthony Stephen Fauci vært en sentral person i saken. Han er en amerikansk immunolog som tjenestegjør som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases og er et sentralt medlem av «White House Coronavirus Task Force» som har arbeidet med pandemien fra starten av. Han nyter stor respekt i mediene og hos publikum gjennom sin opptreden i pressemøtene. Men torsdag 23. april var han plutselig ikke der.

En annen ekspert som alltid har vært til stede, er dr. Deborah Leah Birx. Hun er en amerikansk lege og diplomat som har spesialisert seg på HIV / AIDS-immunologi, vaksineforskning og global helse. Fra mars 2020 har dr. Birx fungert som responskoordinator for Trump-administrasjonens «Coronavirus Task Force». Hun har deltatt på pressemøtene hver dag til og med torsdag forrige uke. Men fredag 24. april var heller ikke hun til stede under møtet med mediene. Den fredagen ble pressemøtet for øvrig brått avbrutt etter at presidenten hadde holdt sin presentasjon, og før journalistene hadde fått stilt sine spørsmål.

Lørdag 25. april satt vi og ventet på at overføringen fra pressemøtet i Det Hvite Hus skulle begynne. Men møtet var avlyst. Alt tyder på at president Trump har vært misfornøyd med hvordan møtene med pressen hadde utviklet seg, både med spørsmålene han har fått og hvordan hans svar er blitt referert i mediene. Ikke minst, har Trump utvilsomt vært misfornøyd med at han ikke har fått all den ros i mediene som han mener han fortjener.

Ingen av de store, landsdekkende TV-stasjonene, eller de toneangivende avisene som Washington Post, New York Times eller Wall Street Journal har gjengitt de overdrevent positive omtalene presidenten har gitt av seg selv og sin personlige innsats. Det synes nå bare å være Fox News som er fullt og helt på Trumps side i denne striden som nå pågår i mediene om hvor raskt det amerikanske samfunnet skal redusere restriksjonene og nærme seg en normaltilstand.

Det er vanskelig å tro at dr. Fauci og dr. Birx kan være skjøvet helt ut av presidentens ekspertgruppe. Begge to nyter meget stor tillit i pressekorpset og hos publikum, samtidig som de innimellom reagerer med tydelig kroppsspråk når de hører presidenten eller ekspertgruppens leder, visepresident Mike Pence, sier noe som de som faglige eksperter vet ikke er korrekt.

En som sjeldent er synlig i denne sammenheng, er helse- og sosialminister Alex Azar. Flere av mediene som følger Det hvite hus tett, mener at presidenten vurderer å skifte ut helseministeren, fordi han ikke har fått presidentens helsepolitikk og presidentens personlige innsats – spesielt i forhold til en så dominerende sak som coronaviruset, til å framstå så vellykket som presidenten ønsker seg i et valgår. Og da kan det synes som om Trump vil følge sin naturlige reaksjon, å gi helseministeren sparken.

Når nå coronaviruset fortsetter å spre seg over hele den amerikanske nasjonen, fortsetter pressen sin kritikk av regjeringens og presidentens håndtering av saken. Særlig er det nå delstatenes guvernører, både de som tilhører presidentens eget parti, republikanerne, og opposisjonspartiet demokratene, som kritiserer regjeringen. Med Donald Trumps fokus på sin egen person og hans ønske om å framstå som en vellykket president, er det kanskje en naturlig reaksjon fra hans side at han ikke lenger vil stille seg til hoggs for journalistene, spesielt det kresne pressekorpset i Det hvite hus.

Og Trump vet godt at mens coronaviruset fortsetter å spre seg rundt i landet, er det lite sannsynlig at presidenten med sin troverdighet intakt kan gjenta sin påstand at mye skulle vært gjort for å få normalisert dagliglivet i USA innen 1. mai i år.

Dermed ble hovedoppslaget om coronasaken i New York Times lørdag 24. april at presidenten mener at de daglige pressemøtene om coronasaken ikke lenger er bryet verdt.

