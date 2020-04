Norsk smittevernekspert: – Jeg tror det verste er overstått i løpet av 6-8 uker

Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen (78), følger coronadramaet fra sidelinjen. Etter et langt yrkesaktivt liv har hun gjort seg erfaringer som hun nå deler.

Hun er kritisk til norske helsemyndigheters håndtering av coronakrisen, men har håp om at Norge snart kan være over det verste og at normaliteten etter hvert kan begynne å vende tilbake. Men da må viktige forutsetninger være oppfylt.