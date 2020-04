Ekspert: – Trump har møtt sin overmakt

Det mener den amerikanske journalisten og forfatteren Michael D'Antonio.

64-åringen har skrevet flere kritikerroste biografier om amerikanske gründere og forretningsmenn, blant annet biografien «Sannheten om Trump». Han har også vunnet den prestisjetunge Pulitzer-prisen.

– Det vil være ødeleggende

I en analyse på CNN har D'Antonio sett nærmere på hvordan den amerikanske presidenten har håndtert pandemien som nå ryster USA og en hel verden i grunnvollene.

Pandemien har nå kostet flere livet i USA enn i Kina, melder Reuters. Dødstallet i landet er tirsdag 3.393. USA er også det landet med det høyeste antallet smittede.

– I en krise blir alt avslørt. Coronaviruset er immun mot Trumps manipulering. Dette er hans største utfordring som president og privatperson. Sammenlignet med andre presidentkriser, som angrepene 11. september eller orkanen Katrina,

har denne krisen skjedd sakte, med rikelige advarsler, noe som har gitt presidenten mange muligheter til å handle. Nå ser vi at det mislykkes. Det vil være ødeleggende, skriver Michael D'Antonio.

Andre kritikere har antydet at Trumps motvilje til å legge press på delstatene om å stenge ned landet mer effektivt, og iveren etter å heve restriksjonene raskest mulig, kan være politisk motivert, både av hensyn til næringslivet, børsene og muligheten for gjenvalg. Økende arbeidsløshet er også en potensiell trussel mot den sittende presidenten.

– At han i begynnelsen benektet det, var dødelig

Donald Trump har helt siden de første smittetilfellene og dødsfallene ble registrert på amerikansk jord, forsøkt å tone ned trusselen fra pandemien som til nå har kostet flere tusen amerikanere livet, mens over 164.359 er smittet.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, kritiserte for to dager siden presidenten for å ha reagert for sent på advarslene. Hun anklaget Trump for å ha gjort altfor lite de første ukene og for ikke å ha gitt ordre om produksjon av smittevernutstyr før for en drøy uke siden.

– At president Donald Trump først ikke tok coronapandemien på alvor, har kostet liv. Det at han i begynnelsen benektet det, var dødelig, sa Pelosi.

Hun rettet også skarp kritikk mot Trumps idé om å gjenåpne USAs økonomi fra 12. april ettersom viruset fortsatt sprer seg stadig raskere, og mange episentre kan være uoppdaget på grunn av mangelfull testing.

332 døde på ett døgn i New York



New York er med sine ti millioner innbyggere selve episenteret for coronavirusets herjinger på amerikansk jord. Antall døde øker kraftig dag for dag, og har allerede passert den dystre kurven fra dødens korridorer i nord-Italia.

Det antas at toppen på pandemien i USA vil nås om mellom 14 og 30 dager.

Coronaviruset har fram til tirsdag kostet 1.550 mennesker livet i New York. Bare det siste døgnet har pandemien tatt livet av 332 mennesker i denne delstaten, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

– Hans bløffer er maktesløse når tusenvis dør

Forfatteren Michael D'Antonio, som er fra Portsmouth i New Hampshire, mener USAs president vil kunne få en hard dom når historiebøkene en gang skal skrives om hvordan verdens statsledere responderte, eller ikke responderte, på trusselen som Verdens Helseorganisasjon har omtalt som en fare for hele menneskeheten.

– I pandemien har Trump møtt sin overmakt. Hans bløffer og løgner er maktesløse når tusenvis av amerikanere dør, og feilvurderingen ved ikke å følge advarslene som ble gitt og møte dette på en robust, nasjonal måte, påpeker D'Antonio, som mener USA nå betaler en høy pris for dette lederskapet.

USAs president Donald Trump var selv tidlig ute med å bagatellisere virustrusselen, og har i ettertid sagt at han ikke ønsket å skape panikk.

– Dere må bare være rolige, det vil gå over. Landet og økonomien er i god stand, sa Donald Trump 8. mars, og la samtidig til at han selv ikke var redd for viruset.

Han ble senere testet, og testen var negativ.

– Jeg forstår virkelig disse sakene. Folk er overrasket over hvor mye jeg skjønner. Kanskje jeg har naturlige evner, antydet Trump.

Etterretningstjenesten: «Systemet blinket rødt»

Ifølge Washington Post skal USAs president allerede i januar ha blitt orientert av landets etterretningstjeneste om at en farlig viruspandemi var under oppseiling og snart kunne ramme USA. «Systemet blinket rødt» var beskjeden. Likevel gikk ikke alarmen i Det hvite hus.

Hadde Trump respondert allerede da, kunne landets helsemyndigheter trolig ha kjøpt seg tid for å begrense den eksplosive smittespredningen som nå sprer død og fordervelse i delstat etter delstat.

Trumps smittevernekspert, doktor Anthony Fauci, forberedte for få dager siden det amerikanske folk på at dødstallene ville kunne bli svært høye de neste ukene.

200.000 kan dø: - Da har vi gjort en veldig god jobb

– Jeg vil tro at det blir mellom 100.000 til 200.000 dødsfall og millioner av coronatilfeller. Men jeg kan ikke være sikker, for pandemier er bevegelige, uttalte Fauci, som tidligere har anslått at så mange som 2,2 millioner kan miste livet i USA dersom spredningen ikke blir begrenset.

Det nye anslaget fikk Trump til å komme med en optimistisk tone under en pressekonferanse:

– Dersom vi klarer å holde oss på et dødstall ned mot 100.000, det er et fryktelig tall, kanskje det til og med blir mindre, så vi lander på et sted mellom 100.000 og 200.000 dødsfall. Da har vi gjort en veldig god jobb.

Trump tror krisen vil være over 1. juni

I mellomtiden har både Senatet og det andre kammeret i Kongressen i Representantenes hus, vedtatt den enorme krisepakken på 23.000 milliarder kroner, mer enn dobbelt så stort som den norske Oljefondet.

Tidligere har Trump håpet at USA ville være tilbake til normalen i midten av april. Nå tror han at det vil være over allerede innen 1. juni.

Samtidig er tempoet i testingen av amerikanere skrudd kraftig opp.

– I dag nådde vi en historisk milepæl i krigen vår mot coronaviruset. Over én million amerikanere er testet. Mange flere enn i noen andre land, sa Trump.

Populær i en dypt splittet befolkning

Samtidig viser nye målinger at Trump nå er på sitt mest populære. Årsaken skal være hans håndtering av coronakrisen. Men amerikanerne er dypt splittet. 49 prosent av de spurte mener presidenten gjør en god jobb, 45 prosent av amerikanerne er uenige i dette.

Spørsmålet er om USA øverstkommanderende er rett mann til å lede USA i den dypeste krisen siden 2. verdenskrig og den store depresjonen på 1930-tallet.

Falt forsvarsverkene allerede før USA rakk å mobilisere. Er det i det hele tatt mulig å vinne en krig mot en usynlig motstander som virker å være over alt og ramme nærmest blindt.

Når en angriper først har kommet seg bak fiendens linjer, uten å bli oppdaget, kan det allerede være for sent. Det er trolig det USA og resten av verden opplever akkurat nå, selv om meldingene om utviklingen i Kina tikket inn fortløpende.

– Egoisme kan resultere i katastrofer



Psykologiprofessor Svenn Torgersen advarte i et tidligere intervju med ABC Nyheter om at den amerikanske presidenten har narsissistiske karaktertrekk, noe som kan få fatale konsekvenser dersom han blir stilt på alvorlige prøver.

– Som leder for et stort land med mye økonomisk, militær og politisk makt, er det ikke bra. Det kan gå veldig dårlig for verden. Det blir ikke nødvendigvis katastrofe, men det er nok ikke så langt ifra. Faren er at deres egoisme kan resultere i katastrofer, for dem selv, for andre og for virksomheten de driver, uttalte Torgersen.

– Hvis han har sluppet en tåre, har jeg ikke sett det ennå

Forfatteren Michael D'Antonio har i sin biografi også tatt til orde for at Trump har karaktertrekk som kan innebære en risiko når andre menneskers liv og helse står på spill.

– Trumps arroganse som forretningsmann og presidentkandidat var ytterst ubehagelig, men ikke veldig farlig. Men som president legges USAs skjebne i hendene på en mann som ikke er i stand til å lære av sine egne hjelpere, stilt overfor en fiende som bokstavelig talt dreper mennesker. (..) I stedet for å ta ansvar har han lagt skylden på andre, spesielt pressen og demokratene, for problemer som har oppstått på hans vakt, mener D'Antonio, og legger til:

– Hvis han har sluppet en tåre eller latt stemmen skjelve av sorg under denne pandemien, så har jeg ikke observert at han har gjort det ennå.

