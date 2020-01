Fremskrittspartiet og leder Siv Jensen har flere ganger gjort det klart at de ikke vil løfte en finger for å hente hjem norske IS-kvinner.

Tirsdag kveld ble det kjent at Frp har gått på et politisk nederlag: Regjeringen har besluttet å hente hjem en norsk-pakistanske alenemor (29) fra Al-hol-leiren i Syria. Frp har tidligere sagt seg villig til å å hjelpe kvinnens syke sønn hjem, men forutsatt at denne kan hentes ut uten mor. Regjeringens beslutning har vakt sterke reaksjoner i Fremskrittspartiet.

– Jeg tror det er en grunn til at vi ser en regjering som ikke er så populær i befolkningen – fordi velgerne kjenner ikke partiene sine igjen, sier Siv Jensen til NRK torsdag.

Onsdag møttes partiledelsen på Stortinget for å diskutere veien videre. Skal Frp gå ut av regjering eller ei? Stortingsrepresentant Kari Kjønås Kjos har sagt til TV 2 at ingenting kan reparere dette, og at hun vil stemme for at partiet skal ut av regjering. Dersom det blir avstemning. Også Christian Tybring-Gjedde har ved flere anledninger tatt til orde for at Frp bør ut av regjering.

En kravliste fra partiet er under utforming og vil trolig bli overlevert til statsminister Erna Solberg i løpet av torsdagen. Hva listen vil inneholde, er det ingen som vil si, men innvandringspolitisk talsperson, Jon Helgheim, sier til Klassekampen at kravene vil komme utenfor den fremforhandlede Granavoll-plattformen fra i fjor. Han viser til at det kan være potensiale innen «sikkerhetspolitiske-spørsmål».

Ikke presset av IS-kvinne

Torsdag morgen møtte partileder Siv Jensen i Politisk kvarter på NRK, hvor hun forklarte grunnen til at vi står overfor en regjeringskrise.

– Det er ikke noen IS-kvinne som presser Frp ut av regjering. Dette er samhandlingen mellom de fire regjeringspartiene. Vår evne til å finne fram til løsninger som gjør at partiene får de gjennomslagene de trenger, sa hun.

Jensen mener regjeringen må jobbe på en helt annen måte enn den har gjort til nå. Blant annet må Frp få tydeligere gjennomslag, eller blanke seire, slik at partiets politikk er å kjenne igjen i regjeringens politikk.

Forventer gjennomslag

Frp-lederen viser til at regjeringen har fått til mye. Det går godt økonomisk og arbeidsledigheten går ned, men det er for lenge siden man kunne se det hun karakteriserer som tydelige Frp-saker besluttet i regjering.

– Og det er det vi forventer vi får. Det handler om at vi har fremforhandlet så mange kompromisser at ingen av partiene er gjenkjennelige i det vi gjør.