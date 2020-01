Det sier valgforsker Bernt Aardal til ABC Nyheter. Han mener mye står på spill nå som regjeringens indre stridigheter brettes ut. Skulle Frp velge å kaste kortene, vil det trolig få konsekvenser for flere partier, både i og utenfor regjeringen.

– Når Frp nå kjører hardt mot hardt, settes de andre tre regjeringspartiene i en vanskelig situasjon. Samarbeidet har også tidligere røynet på, men reaksjonene, og da særlig fra Siv Jensen, kan tyde på at dette er alvorlig. Når hun beskriver regjeringen som grå og kjedelig, er det sterke ord, mener Aardal.

– En klart svekket regjering

Han viser til Erna Solbergs drøm om en fortsatt firepartiregjering kan falle i grus, noe som kan få vidtrekkende konsekvenser for det borgerlige samarbeidet på sikt.

Valgforsker Bernt Aardal Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dersom Frp går ut av regjeringen bryter hele grunnlaget for Solberg-regjeringen sammen. Den er helt avhengig av Frp for å få flertall på Stortinget. Det er vanskelig å tenke seg at de som nå er opposisjon vil være ivrige på å gi regjeringen støtte. Dermed vil det bli en klart svekket regjering med Venstre og KrF, som begge strever for livet med velgeroppslutningen, påpeker valgforskeren.

– Vi kan ikke akseptere det lenger

Saken som nå truer med å velte hele regjeringen, skyldes regjeringens beslutning om å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne som har sluttet seg til IS, og hennes to barn.

Dette har utløst et raseri i Frp og krav om større gjennomslag for sine saker

– Vi kan ikke akseptere det lenger. Vi burde gi mistillit til vår deltakelse i regjeringen og si at nok er nok. Vi må huske at dette er en terrorist, en som har sviktet Norge, en landssviker som har reist fra Norge frivillig for å slutte seg til et kalifat som vil ta bort alle de frihetene vi står for , sier Frp-representant Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

– Vil selvsagt ikke løse alle Frps problemer

– Hva har Frp å tjene på et eventuelt brudd?

– Noe av dilemmaet for Frp, er at denne saken en knyttet til innvandringen. Dette stridsspørsmålet ligger relativt lavt ned på dagsorden for tiden. Det er såpass få som trenger seg på ved grensene, noe som Frp selv har vært veldig ivrig på å understreke, fordi de mener det skyldes den politikken de selv har vært med på å styre. Men skulle de velge å forlate regjeringen vil det selvsagt ikke løse alle probemene for Frp. De vil veldig fort møte anklager og beskyldninger fra andre partier om at de har vært med på den politikken som er ført på flere områder, så totalt er nok dette en veldig vanskelig avveining, sier Bernt Aardal.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Frykten er at partiet skal rakne

– Hva tror du skjer videre nå?

– Ting kan skje ganske fort. Disse brytningene vi nå ser finnes innenfor hvert parti som sitter i regjering. I Frp roper noen om at de må gå ut, mens andre i partiet peker på det de har fått til. Det er veldig forståelig at Frp reagerer som de gjør. De er også veldig presset velgermessig. Frykten er at partiet skal rakne i oppslutning. Det så vi også i valgkampen, spesielt i forbindelse med bompengeopprøret. Det store spørsmålet er hva Frp kan tape eller tjene på å gå ut av regjeringen nå 1 1/2 år før neste valg. Det kan godt være at det kunne styrke oppslutningen litt, men det kan også være høyt spill, påpeker Aardal.

– Spiller kortene i hendene på Ap, Sp og SV

– Hvem har mest å tape på en regjeringskrise?

– Hvis Frp velger å bryte ut av regjeringen nå, vil det gjøre det tydelig at det ikke vil være noe samlet borgerlig alternativ som stiller til valg i 2021. Samtidig vil de spille kortene veldig mye i hendene på Ap, Sp, SV og andre partier. På den annen side er det ikke veldig lystig for særlig Ap å overta nå, fordi de er mye svakere i forhold til potensielle samarbeidspartnere. For Venstre og KrF vil et sammenbrudd være en påkjenning overfor velgerne, fordi de har argumentert veldig mye for hva de skulle få til, selv om det var ganske stor motstand. Derfor står det mye på spill for regjeringspartiene, mener Aardal.

– Ikke et sterkt ønske i Ap om å overta nå

– Hva skal til for at Ap overtar regjeringsansvaret?

– Det er nok ikke et sterkt ønske i Ap om å overta nå. Det eneste må være å definere det som en nasjonal krise, og at Ap da går inn og redder landet. Samtidig er det en del spenninger mellom Ap, SV, Sp og MDG. Og det vil uansett være mye politisk retorikk som vil være viktig for hva som er utgangspunktet hvis det skulle bli et regjeringsskifte.

– Hva med Ernas regjeringsprosjekt?

– Det er relativt kort tid til valget, så tror jeg nok at Erna vil prøve å holde de tre partiene sammen. Hvis de senere skulle bli felt av Frp, så illustrerer det at det er veldig stor avstand. Dermed vil det være en veldig tung jobb å bygge det opp igjen som regjeringsalternativ. KrF og Venstre er jo veldig små, og ligger helt åpenbart i faresonen. Om ikke de faller helt ut av Stortinget, så vil det kunne bli ganske små grupper etter valget, minner Aardal om.

– Det handler om Frps sjel



Valgforsker Svein Tore Marthinsen mener dagens krise har et større skadepotensial i og med at det berører en av Frps viktigste kjernesaker.

– Innvandringstematikken er et enda mer alvorlig tema og en farligere sak enn bompengesaken, fordi det handler om Frps sjel i bunnen her. Det er ikke heldig for regjeringen at det skapes et inntrykk av at dette er en regjering som sliter med kriser, sier valgforskeren.

Han mener den tilspissede konflikten illustrerer de store motsetningene innad i regjeringen.

– Dette er en veldig vanskelig sak for hele regjeringen og alle partiene. Det sier noe om den indre spliden som ligger der hele tiden, spesielt på innvandringsfeltet. Det er helt åpenbare spenninger mellom Frp på den ene siden og V og KrF på den andre siden. For Frp og KrF er det en bra sak, for de får vist fram sine primærstandpunkter. Isolert sett er det ikke sikkert det er ugunstig for de to partiene, men for regjeringen samlet sett, og for Erna Solberg, er det problematisk at det er sånne tilstander såpass ofte, sier Marthinsen til ABC Nyheter.

