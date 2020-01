Regjeringspartier i full krangel om IS-kvinne.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen har hentet hjem en syk fem år gammel gutt fra Al-hol-leiren. Gutten kommer sammen med sin 29 år gamle mor som satt fengslet i leiren, som følge av sin medvirkning i IS-kalifatet. Med er også et søsken til gutten.

Regjeringen har i flere måneder arbeidet med å få det syke barnet hjem, men moren har nektet å gi slipp på ham. Dermed ble løsningen å hente hjem begge. Det har skapt forargelse i Fremskrittspartiet. Partileder Siv Jensen sa under landsstyremøtet i mars i fjor at partiet ikke ville løfte en finger for å hente kvinnen hjem.

– Det er ditt ansvar. Det er ikke statens ansvar. Det er ikke skattebetalernes ansvar, og jeg mener vi ikke skal løfte en eneste finger for å få deg tilbake til Norge, sa Jensen i sin tale stilet mot den norsk-pakistanske kvinnen som noen dager tidligere hadde grått i et innslag på NRK.

Kvinnen er av PST siktet for tilknytning til en terrororganisasjon, som hun benekter.

Nå har Frp i regjering måtte svelge en stor kamel.

– Dette er en beslutning vi ikke stiller oss bak i det hele tatt, sa innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp. – Vårt aller viktigste hensyn er å beskytte norske innbyggere mot en økt risiko. Det å hente et IS-medlem hjem til Norge er å utsette innbyggerne for en økt risiko.

Vil koste

Stortingsrepresentant Helgheim møtte partileder og statsråd Trine Skei Grande (V) til debatt om hjemhentingen i NRKs Politiske Kvarter onsdag morgen. Han påpekte i debatten at Frp i regjering tok dissens i beslutningen om å hente moren hjem, og tar avstand fra beslutningen.

– Dette kommer til å koste for de andre. Dessverre er det bare Frp som setter sikkerheten til det norske folk i høysetet, slo Helgheim fast og understreket igjen at det er en økt risiko å hente IS-medlemmer hjem til Norge.

Skei Grande svarte tydelig på tiltalen ved å vise til PST.

– PST har allerede reist en sak mot denne kvinnen, og hun må stå til ansvar for de gjerningene hun har gjort, poengterte partilederen.

Mens Venstre har jublet, er Frp frustrert som følge av operasjonen med å hente kvinnen hjem. Både Helgheim og nestleder Sylvi Listhaug har påpekt at dette kommer til å koste de andre regjeringspartiene, og at Frp nå forventer store seire.

– Vi dealer ikke saker mot hverandre, men prøver å finne gode løsninger oss mellom. Jeg håper vi klarer å finne fram til gode løsninger framover. Tonen er bedre enn på lenge, oppsummerte Skei Grande.