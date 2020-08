Svensk kommentator: – Det er ikke synd på Northug nå

Slik konkluderer Expertens kommentator Anna Friberg etter nyheten om Northugs villmannskjøring.

Skilegenden Petter Northug (34) ble torsdag kveld stanset på E6 etter å ha kjørt i i 168 kilometer i timen. Ettersom politiet mistenkte at han var ruspåvirket da en symptomtest ga utslag, måtte han avlegge blodprøve.

Samtidig iverksatte politiet en ransaking av Northugs hjem. Her ble det gjort funn av kokain.

– Det kunne fått dødelig utgang

Flere profilerte langrennsløpere i Norge og Sverige har allerede uttalt seg om Northugs personlige tragedie, og politikere og kommentatorer har forsøkt å forklare hvordan dette kunne skje.

– Det vi har lest i media er utrolig tragisk. Flere ord er overflødig. Vi håper han får den hjelpen har behøver, sier Sveriges langrennssjef Daniel Fåhraeus.

Mens enkelte har uttrykt støtte til Northug, svinger andre storslegga etter hendelsen.

– Ifølge politiets mistanke har han kjørt bilen i narkotikapåvirket tilstand. Det er et alvorlig lovbrudd. Det kunne fått dødelig utgang, skriver Expressen kommentator, forsker og forfatter Anna Friberg.

– Litt kokain har vel alle hjemme, eller hva?

Hun reagerer også på Petter Northugs egen Instagram-melding hvor han skriver: «I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain.»

– Litt kokain har vel alle hjemme, eller hva? Ingenting å dømme noen for. Eller hva sier du, Petter, spør Friberg.

Northug er nå siktet for overtredelse av vegtrafikkloven etter å ha blitt stoppet i 168 kilometer i timen på E6, men siktelsen kan utvides etter kokainfunn.

Northug er nå siktet for overtredelse av vegtrafikkloven etter å ha blitt stoppet i 168 kilometer i timen på E6, men siktelsen kan utvides etter kokainfunn.

– Northug har vært samarbeidsvillig og vi fortsetter etterforskning gjennom helgen og de nærmeste dagene, ifølge jourhavende politiadvokat Silje Bergsholm i Øst politidistrikt til NTB.

Dømt for fyllekjøring i 2014



I 2014 ble Northug dømt til ubetinget fengsel for å ha fyllekjørt og krasjet luksusbilen sin like ved sin daværende bolig i Trondheim.

Etter nok en villmannsferd bak rattet risikerer Northug ny strafforfølgelse, tapt anseelse og spolerte kontrakter verdt mange millioner.



Sykkellaget Uno-X, som er deltager i MOT-bevegelsen, har allerede bestemt seg for å avslutte sin utstyrsavtale med Northug. Norges Skiforbund, XXL og Red Bull har ennå ikke tatt stilling til saken, mens langløpsveteran Anders Aukland fortsatt vil samarbeide med Northug og bruke brillene hans.

– Det er helt åpenbart for meg. Petter trenger støtte og hjelp, ikke at folk tar avstand fra ham, sier Aukland til NRK.

– Da er man ingen god gutt lenger

Expressens kommentator mener Northug nå først og fremst trenger profesjonell hjelp. Hun stiller seg tvilende til om 34-åringen fra Mosvik i Trøndelag vil reise seg igjen slik han gjorde etter fyllekjøringen i 2014 og ble kongen av Falun-VM i 2015 med flere gull rundt halsen.



– Kommer han om noen måneder igjen til å bli tilgitt når det ikke lenger finnes noen gullmedaljer å vinne. Det er mer usikkert. Men en ting er jeg sikker på, at det aldri er synd på en person som utsetter andres liv for fare ved å kjøre som en galning med narkotika i kroppen. Da er man ingen god gutt lenger, konstaterer Anna Friberg.

Mogren: – Har svertet sitt eget navn og rykte

Den svenske skilegenden Torgny Mogren mener Northug nå har dratt sitt eget navn ned i søla og ødelagt sin posisjon som forbilde for mange barn og unge.

– At han kjørte fort var vel en sak, men at han bruker kokain var et lite sjokk. Det virker som at han har havnet i et eller annet slags problem. Alkohol kan man vel nyte, men man skal heller ikke kjøre bil da. Det er ikke akseptabelt under noen omstendigheter, og det trodde jeg var en engangsforeteelse. Men nå har det hendt igjen og med tyngre stoffer, så det kjennes allment deprimerende. Han er fortsatt et ikon og manges forbilde, men dette er ikke hva man ville ha. Han har virkelig svertet sitt eget navn og rykte , sier Mogren til Aftonbladet.

