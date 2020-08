Petter Soleng Skinstad er ikke overrasket over nyheten om kompisen Petter Northug, som slo ned som en bombe fredag kveld.

Skinstad er en profilert type i skimiljøet, og er en nær venn av Northug. I tillegg er han langrennsekspert for TV 2.

I et intervju med TV 2 sier Skinstad at nyheten ikke var overraskende for de som har fått med seg ryktene om den tidligere skistjernen. Han understreker at han uttaler seg som venn av Northug, og ikke som langrennsekspert for TV 2.

– Dårlig samvittighet

Personlig sliter han med samvittigheten etter at Northug ble stoppet etter råkjøring torsdag kveld. I tillegg fant politiet kokain hjemme i leiligheten til Northug i Oslo. Patruljen som stoppet Northug fattet mistanke om at han var ruspåvirket.

Petter Soleng Skinstad ønsker å hjelpe kompisen Petter Northug med å få livet på rett kjøl igjen. Foto: Olof Andersson / TV 2

– Jeg har selv dårlig samvittighet for at jeg ikke har klart å gripe inn og påvirke i en annen retning tidligere. Jeg synes det er både feigt og dårlige ledelse av dem som nå går ut og trekker seg vekk fra Petter, sier Skinstad til TV 2.

Skinstad har snakket med Northug flere ganger etter hendelsen. Han sier at Northug har en jobb foran seg, og at han har tenkt å hjelpe kompisen med å komme seg videre. Samtidig understreker han at han har vært 100 prosent ærlig med Northug om hva han synes om saken.

– Man må ikke glemme at det er en person bak disse handlingene som trenger støtte og hjelp av de han har rundt seg. Jeg mener at når folk ligger nede og har det vanskelig, skal man virkelig stå på, hjelpe dem og sørge for at de får det lettere. For her er det ingen tvil om at Petter har en stor, stor jobb foran seg for å få livet på rett kjøl for sin egen del, men også for å vinne tilbake sin posisjon hos folket, sier Skinstad.

Iversen: – Lei meg og skuffet

Emil Iversen og Petter Northug var svært nære venner på skilandslaget. Nå er Iversen klar for å støtte kameraten sin i det han omtaler som hans «tøffeste kamp».

– Jeg ble overrasket, lei meg og skuffet. Jeg håpte en liten periode at Instagram-brukeren hans var hacket. Det var vondt å lese – og jeg måtte lese det om og om igjen for å forstå hva som sto der, sier Iversen til NRK.

Northug er foreløpig siktet etter vegtrafikkloven, opplyste politiet lørdag. Politiet avventer nå resultat av blodprøver som ble tatt natt til fredag og vil gjennomføre avhør av Northug til uken.