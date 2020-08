Petter Northug får støtte av broren: – Kom hjem

Lillebror Northug gir sin støtte til storebroren på Instagram natt til lørdag.

– Min bror er velkommen til meg uansett. Kom hjem en tur nå, og ta deg noen måneder til å lufte hodet. Kanskje trenger du flere, skriver Tomas Northug.

Bare noen timer tidligere ble det kjent at Norges tidligere skikonge hadde blitt tatt for råkjøring. Senere fant politiet narkotika hjemme hos ham.

Den svenske skiyndlingen Frida Karlsson reagerer slik på episoden overfor Expressen.

– Det er trist, riktig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, sier Karlsson.

Frida Karlsson omtaler Northug-episoden som trist. Foto: NTB scanpix

– Det kan ikke være sant

Den svenske langrennslegenden Gunde Svan (58) reagerte med vantro da Petter Northug (34) offentliggjorde at han råkjørte og hadde kokain hjemme hos seg.

– «Det kan ikke være sant!» var min første tanke. Vi har jobbet sammen med programmet hele sommeren, og alt med innspillingen har fungert perfekt, sier Svan til VG.



Svan og Northug leder høstens sesong av TV 2-programmet « Landskampen», der norske og svenske vinterhelter utfordrer hverandre til kamp. Programmet er allerede spilt inn, og går som planlagt.

Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker torsdag. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain.

Northug har status som siktet.

«Uvirkelig trist»

Sportskommentator Leif Welhaven i VG påpeker at Northug var tilgitt av de fleste for den første fyllekjøringen. Den siste tiden har han slått seg opp som forretningsmann og TV-personlighet.

«Det er uvirkelig trist at Norges største stjerne igjen ødelegger for seg selv og setter andre i fare», skriver Welhaven.

«Et gigantisk nederlag»

Sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen i Northugs hjemby er inne på mye av det samme. Han påpeker at Northug denne gang ikke kan slå tilbake i et VM, slik han gjorde i Falun i 2015.

«For Petter Northug personlig er det et gigantisk nederlag. For merkevaren han er i ferd med å bygge opp: Potensielt ødeleggende. For alle oss rundt, som ønsker at det skal gå bra med ham, er det bare trist», skriver Løfaldli.

Det var Northug selv som omtalte episoden først på sin Instagram-profil fredag kveld.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skriver Northug i innlegget.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen, skriver han videre.



Northug avslutter meldingen med at han venter en straffesak og skal ta ansvar for det han har gjort.

Det er andre gang Northug havner i problemer med politiet etter en biltur. I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for fyllekjøring etter å ha krasjet bilen sin i Trondheim.