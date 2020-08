Ap reagerer på Rajas Northug-utspill

– Den linken han setter mellom idretten og Northug, og at hans handlinger skader idrettens omdømme, er problematisk, sier Trettebergstuen til NTB. Hun er Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson.

Northug ble torsdag stoppet i 168 kilometer i timen på E6, og politiet fattet mistanke om at han var ruspåvirket. I leiligheten hans fant de narkotika, og Northug bekrefter selv at det dreier seg om kokain.

Raja sa til NTB lørdag at Northug ikke er den rollemodellfiguren han bør være.

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten, sa han.

Det er dette Trettebergstuen reagerer på.

– Ja, han er et forbilde for mange, men det at han har gjort noe ulovlig har ingenting med idretten å gjøre.

Hun reagerer også på at en sparker en som ligger nede.

– At en med så mye makt går så hardt ut er lite stilig, sier hun.