Stemoren i retten: – Han forandret seg, og det utartet seg

Onsdag inntar faren og stemoren til terrortiltalte Philip Manshaus (22) vitneboksen i Asker og Bærum tingrett. Han er tiltalt for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og for å ha drept stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Foreldrene har fått fritak fra smittevernreglene for å kunne vitne mot sønnen - ansikt til ansikt.

Den 60 år gamle stemoren fortalte innledningsvis at hun møtte faren til den terrortiltalte 22-åringen i 2003. Hun var i prosessen med å adoptere Johanne da hun flyttet inn hos familien.

Manshaus var da fem år gammel, og bodde sammen med sin far og to brødre.

– Dette skjedde fort, men vi ble tatt i mot kjærlig. Spesielt Philip ga uttrykk for at det var veldig fint at vi kom. Han tok i mot meg veldig fort, og var nok en maskot i familien. Minstemann og hadde fått mye oppmerksomhet.

– Litt sjalu



Både hun og Manshaus' far brukte mye tid på å trygge ham, og det var viktig at sønnen skulle få like mye oppmerksomhet som adoptivdatteren.

– En periode var nok Philip litt sjalu, sa hun i retten.

Under store deler av sitt vitnemål så hun på den nå drapstiltalte stesønnen. Hun beskrev en følsom og litt forsiktig gutt i barndommen.

Aktor Johan Øverberg på vei til retten. Straffesaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus pågår i Asker og Bærum tingrett. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Han var kjærlig og fikk lett venner da han var liten. Han virket veldig fornøyd.

Philip og Johanne delte soverom en periode i barndommen. De var ofte på utenlandsferier sammen.

– Det var et godt forhold. Han passet på henne da vi var i vannet eller i trafikken. Johanne var veldig stolt av ham. Jeg kan ikke si han ga uttrykk for dårlige følelser under oppveksten.

«Emo» og speideren



Aktor Johan Øverberg viste frem flere bilder av 17 år gamle Johanne under stemorens vitnemål. Da bildene ble vist tittet hun flere ganger bort på tiltalte.



– De første årene hadde hun ikke så lett for å opprette vennskap. Hun var litt sjenert. Hun hadde glede av brødrene sine. Hun fant glede i å skape ting, og var veldig pliktoppfyllende.



17-åringen drev med kampsport, dataspill og fiolin.



60-åringen fortalte videre at Manshaus i ungdomsårene var aktiv i speideren. Han hadde både gutte- og jentekjærester, og var i en periode ofte på Oslo Sentralbanestasjon for å møte venner.

– Han var «emo», og var en del med venner på et møtested på Oslo S. Han fikk venner der. Han ble også veganer i en ett års periode, sier hun.



Forandret seg



Johanne Ihle-Hansen ble drept av stebroren Philip Manshaus i deres eget hjem. Foto: Privat / NTB scanpix

Manshaus studerte psykologi, men ble etter hvert mer interessert i praktisk arbeid og natur. Han startet i 2018 på selvbergingslinjen på Fosen Folkehøgskole.

Våren 2018 begynte imidlertid stemoren å bli bekymret for 22-åringens holdninger. Manshaus diskuterte innvandring og antisemittisme, og søkte etter informasjon på internett.

– Jeg er veldig liberalt, så jeg blir litt støtt. Det skal ikke mye til før jeg blir bekymret. Jeg så det som usunt. Jeg var redd at det skulle bli for mye nedgravinger i disse tingene, sier hun, og forteller at hun så det som positivt at stesønnen skulle begynne på folkehøyskolen.

Under juleferien i 2018 mener 60-åringen å ha sett en forandring.

– Han forandret seg, og det utartet seg. Jeg ble bekymret, for det så ikke ut som han hadde det noe godt. Han hadde et sint uttrykk i ansiktet. Jeg følte Philip var i ferd med å forsvinne litt, sier hun.

– Sa at hat var bra

Johanne fikk med seg flere av innvandringsdiskusjonene.

– Hun synes ikke det var noe hyggelig å høre disse tingene, så jeg pratet med henne. Da han var på skolen ble det pratet mindre om dette, sier hun.

Stemoren snakket med 22-åringen om at hun var bekymret for holdningene hans.

– Jeg sa at det til han: «Du har det ikke noe bra ved å gå rundt og hate. Du er jo så sint, Philip». Jeg sa det ikke er bra å hate, men da ble han sint og sa at hat var bra. Det var vondt å se at han bare forsvant, en Philip som vi var glad i, sier hun.

Etter å ha flyttet tilbake til Oslo etter Folkehøyskolen i 2019, opplevde foreldrene at Manshaus var mye sint. Faren skal ha forsøkt å få sønnen til å tenke annerledes.



– Han prøvde å fortelle at det ikke er sånn verden fungerer, og få ham på andre tanker, sier hun.

– Foruroligende og rart

Phillip Manshaus tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hun forsto den sommeren at stesønnen var nazist. På soverommet hans hang det et hakekors, et norsk flagg, en skuddsikker vest og utklipp fra terrorangrepet på New Zealand i fjor. Brenton Tarrant, som sto bak angrepet på New Zealand, har blitt utpekt som en av Manshaus sine inspiratorer.

– Jeg sa til broren at det hadde gått for langt, og at vi trengte hjelp. Jeg tenkte ikke at han skulle gjøre noe voldelig, for han var ikke det.

60-åringen hadde lyst til å ringe politiet, men gjorde det ikke. Etter at faren snakket med Manshaus, ble utstyret fjernet.

– Etter det var Philip veldig blid. Jeg opplevde det som foruroligende og rart, sier hun.

Skulle sende bekymringsmelding



22-åringen skjøt og drepte sin egen stesøster i deres bolig i Bærum 10. august i fjor. Etter drapet dro han til Al-Noor-moskeen i Bærum for å gjennomføre et terrorangrep. Ingen personer ble drept i angrepet.

Stemoren var denne dagen i Drammen sammen med venninner. Hun fortalte vennene at hun hadde tenkt til å sende inn en bekymringsmelding på 22-åringen.

Mens hun var med venninnene ble hun oppringt av en venn av datteren, som fortalte om at det hadde skjedd en terroraksjon i Bærum, og at Manshaus var blitt navngitt som gjerningsmann på nettet.

– Det var helt uvirkelig. Jeg prøvde å ringe Johanne. Jeg ringte og ringte, men kom ikke gjennom. Jeg ringte tanten for å spørre om hun kunne dra bort, sier hun.

På vei hjem forteller 60-åringen at hun var veldig bekymret.

– Jeg hadde en skikkelig guffen følelse og ble skikkelig redd. Da jeg kom hjem var det politi og utrykning der. Jeg måtte sette meg i bilen, men spurte om Johanne var inne i huset. De svarte at det ikke var noen der.

Bilder viser blodflekker og kulehull etter skyting og basketaket da Phillip Manshaus tok seg inn i moskëen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg skrek og skrek

Hun fikk beskjed om å ringe venner for å finne ut hvor datteren var.

– De lurte på om hun hadde et skjulested i huset. Tiden gikk, men så kom det en ambulanse. Da falt min verden sammen. Jeg skjønte hva som hadde skjedd. Jeg spurte en politimann. Jeg så en fortvilelse i øynene hans, men han sa at han ikke kunne si noe, sier 60-åringen med tårer i øynene.



Etter noe tid, mens hun oppholdt seg utenfor huset, mottok hun dødsbudskapet. Stedatteren hadde blitt funnet drept i sin egen seng.

– Jeg skrek og skrek, ropte etter Johanne. Alt var bare forferdelig.

Etter at 22-åringen ble pågrepet av politiet etter terrorangrepet i fjor har ikke 60-åringen besøkt stesønnen i fengsel.

– Både Johanne og Philip hadde alle forutsetninger til å få et fint liv. Nå har vi mistet to unger, sier hun.

Kjøpte inn mat



I sin forklaring forrige uke uttalte Manshaus at han i timene før terrorhandlingen kjøpte inn tørrvarer for flere hundre kroner. Maten var til familien.

Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus sammen med forsvarerne Unni Fries og Audun Beckstrøm i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På spørsmål fra forsvarer Unni Fries, om hva hun tenker om at 22-åringen hadde kjøpt inn mat til familien, svarte 60-åringen:

– Jeg tenker to ting: Det ene er: Hvilken virkelighet er det han lever i. At han faktisk tror at det kommer en rasekrig og at det er nødvendig. Det andre jeg er lurer på er om det er manipulering, sier hun.

Stemoren har vært sykemeldt etter terrorangrepet.

– Philip er en sart sjel. Hvordan han skal leve med det han har gjort, er jeg veldig bekymret for, sier hun.

22-åringens far skal forklare seg for retten onsdag. Deler av hans forklaring vil gå bak lukkede dører.