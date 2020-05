Manshaus nektet straffskyld for både drap og terror

Manshaus var kledd i mørk dress og slips da han møtte i retten i Sandvika.

Manshaus har under fengslingsmøtene pleid å gjøre en nazihilsen ved ankomst til rettslokalet, men han gjorde ikke noe slikt synlig denne gangen.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, leste først opp tiltalepunktet om drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) – før Manshaus ble spurt om han erkjenner straffskyld.

– Det gjør jeg ikke, svarte han.

Heller ikke for terror

Det samme gjaldt punktet om terrorangrepet mot Al-Noor islamic Centre i Bærum.

I innledningen gikk aktor gjennom både de faktiske forhold i saken og den tiltaltes aktivitet før drapet og terrorangrepet.

– I en lengre periode fram mot hendelsen skal han ha tilbrakt tid på internett og ulike nettsider med blant annet innhold som blir betegnet som høyreorientert og høyreekstremt. Han har også forklart selv at det har vært en hovedkilde til oppfatningene som dannet seg, sa aktor.

Inspirert av Tarrant

Aktor trakk også fram at den tiltalte var inspirert av Brenton Tarrant, som skjøt over 50 personer i en moské på New Zealand i fjor.

– Han sendte med videokamera over internett direkte på sosiale medier, fortalte aktor om Tarrant.

Også Manshaus forsøkte dette, men fikk det ikke ut på nettet. Aktor varsler imidlertid at en video tatt opp av Manshaus vil bli vist i retten.

Manshaus forklarer seg anslagsvis fra klokka 10 torsdag. Også store deler av fredagen er satt av til hans forklaring.

Rettssaken varer etter planen fram til 26. mai.