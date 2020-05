Manshaus: Jeg har forstått noe som andre ikke har forstått

Tarrant drepte 51 mennesker i angrepet mot to moskeer i New Zealand i mars 2019. Etter å ha lastet ned og lest hans 80 sider lange manifest åtte dager før moskeangrepet i Bærum 10. august, bestemte 22-åringen seg for å aksjonere.

Dagen før hadde han opprettet en profil på datingappen Tinder.