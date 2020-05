Mandag fortsetter rettssaken mot terrorsiktede Philip Manshaus, som 10. august i fjor gikk til angrep på Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Han skjøt seg inn i moskeen ved å avfyre fire skudd med riflen mot en glassdør, og deretter gikk han inn i bønnerommet hvor han rettet våpenet mot tre menn. Før Manshaus fikk løsnet skudd ble han overmannet av 66 år gamle Mohammad Rafiq.

Mohammad Iqbal (76), som deltok i slåsskampen sammen med Rafiq, vitnet i Asker og Bærum tingrett mandag. 76-åringen forklarte at han satt i bønnerommet med to andre da Manshaus skjøt seg inn gjennom døren.

– Alle forsto at det var en terrorist, sa han.

– Skjøt mot meg



Han forklarte at de tre snakket om hvordan de kunne ta gjerningsmannen når han kom inn i lokalet. I det Manshaus gikk inn i bønnerommet ble han lagt i bakken av Rafiq. Under basketaket avfyrte Manshaus to skudd.

– Ja, han skjøt mot meg. Det flagret i buksebeinet. De gikk like ved meg. Han ønsket å skyte meg, sa 76-åringen.

Tiltalte Philip Manshaus i retten.

Ingen av de to skuddene traff Iqbal, som raskt tok våpenet til den terrortiltalte mannen. Han brukte våpenet til å slå Manshaus.

– Jeg tok våpenet og slo han med baksiden av våpenet to ganger. Jeg tenkte at hvis jeg slår ham mer nå, vil kanskje politiet spørre meg om hvorfor jeg har slått ham. Han var veldig vill, sa Iqbal.

Tok bussen hjem



76-åringen måtte forlate bygget grunnet en kronisk sykdom. Da han kom ut forsøkte han å stanse flere biler, men ingen stoppet. Han tok bussen hjem og ringte sønnen at det hadde vært et terrorangrep.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, spurte Iqbal hvordan Manshaus reagerte på slagene mot hodet.

– Jeg slo han fordi jeg tenkte at han kunne bli bevisstløs. Han var vill, sa 76-åringen.

Ifølge Iqbal og hans sønn, som også vitnet mandag, har angrepet hatt en negativ effekt på 76-åringen.

– Jeg går ikke ut alene. Jeg er fremdeles redd, sa han.

– Har angst



Tre uker etter terrorangrepet valgte 76-åringen å reise til Pakistan. Etter fire måneder kom han hjem til Norge.

Aktor Johan Øverberg på vei til retten. Straffesaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus pågår i Asker og Bærum tingrett.

– Hver kveld og natt tenker jeg på det som skjedde. Enkelte ganger får jeg ikke sove. Søvnen min har blitt dårligere, og jeg sover kanskje ikke mer enn en time. Jeg våkner av lyder, sa han.

Iqbal har flere ganger sagt til familien at han ønsker å flytte.

– Jeg sier at vi skal selge boligen og kjøpe bolig et annet sted fordi boligen er rett ved veien. Jeg har angst, og jeg er fremdeles engstelig. Om en bil stopper, får jeg angst. Dette har hatt stor effekt på meg, sa Iqbal.

– Det pågår skyting

Irfan Muhammad Mushtaq, tidligere forstander i Al-Noor-moskeen, var første vitne som ankom stedet etter at Manshaus hadde blitt overmannet under angrepet.

Mushtaq fortalte at han ble oppringt av en snekker som jobbet i en leilighet i moskeen.

– Han sa: «Det pågår skyting. Du må komme». Jeg kastet meg inn i bilen og kjørte til moskeen i ulovlig høy hastighet. Det tok et par minutter.

Da han ankom moskeen søkte han dekning bak bilen sin sammen med en person som oppholdt seg utenfor moskeen. Vedkommende snakket med politiet på telefon.

Bestyreren tok over kontakten med politiet, samtidig som han nærmer seg bygningen.

Irfan Mushtaq viser frem blodflekker og kulehull etter skyting og basketaket da Phillip Manshaus tok seg inn i moskëen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Skapt frykt

Da han tok seg inn i moskeen oppdaget Mushtaq at Mohammad Rafiq hadde overmannet terroristen og lagt ham i bakken.

– Jeg ser at Rafiq har gått gjennom mye, og er glad for at noen andre har kommet inn, sa han.

Etter en stund ankom politiet.

– Min store bekymring var at Rafiq var skutt eller skadet på en måte. Da var det bare å få han trygt ut til ambulansen og la politiet gjøre jobben sin.

Han legger ikke skjul på at terrorhandlingen har påvirket moskeen og det muslimske miljøet i Norge. Mange tør ikke lenger å gå i moskeen.

– Denne hendelsen har skapt en frykt. Den frykten er hovedsakelig knyttet til at han mislyktes med handlingen. Det er kanskje sannsynlig at noen vil tenke at det er flaut for de høyreekstreme, og at de vil prøve å rette opp i det.

– Overbevist om at han var skutt

En politimann, som var første politibetjent på stedet, forklarte i retten at Manshaus var full av blod da han ble pågrepet.

Slik så terrorsiktede Philip Manshaus ut da han ankom første fengslingsmøte i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Tiltalte hadde mye blod på seg. Han var helt dekket med blod. Jeg var overbevist om at han var skutt. Huden var helt likbleik, men det viste seg at han ikke var mer skadd enn et kutt i bakhodet.

Det første Manshaus sa under pågripelsen var:

«Snu meg på ryggen, så jeg får sett min skaper».

Politibetjenten omtalte Manshaus som lite samarbeidsvillig.

– Han visket til meg flere ganger: «Vi må komme oss vekk, det er farlig her».

Drepte søsteren



Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) nektet straffskyld for både drap og terror da rettssaken mot ham startet torsdag.

22-åringen drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i deres eget hjem, før han gjennomførte terrorangrepet mot moskeen. Manshaus forklarte at han bestemte seg for å drepe søsteren da både faren og stemoren var ute av huset. Han gikk da inn på soverommet hennes med en salongrifle.

– Jeg sa «nå er det nok», sa Manshaus.

Søsteren ble drept med fire skudd.

Tiltalte var inspirert av Brenton Tarrant, som skjøt over 50 personer i en moské på New Zealand i fjor.