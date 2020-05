Spilte av nødsamtale i retten: «Vær så snill, vær så snill»

– Hei. Unnskyld, jeg ringer fra Bærum fra Skui moske. Det er en person som kommer inn og skyter, sier innringeren.

– Har du sett pistolen? spør politiets operasjonsleder.

– Ja, ja, han hadde med seg pistolen, sier vitnet.

Tirsdag fikk Asker og Bærum tingrett høre den dramatiske nødsamtalen som politiet fikk inn under terrorangrepet mot Al-Noor Islamic Center i Bærum 10. august i fjor. Philip Manshaus er tiltalt for terrorangrepet, og for å ha drept sin egen stesøster.

«Vær så snill»

I nødsamtalen kan man høre en desperat mann be politiet om å komme så raskt som mulig.

– Vær så snill, vær så snill. Send politi, det er en farlig situasjon.

– Han er inne nå. Noen har tatt ham. En person har tatt ham, sier mannen.

I den flere minutter lange nødsamtalen snakker politiet med to personer. En av mennene er styremedlem i moskeen, Irfan Mushtaq, som forklarte seg for retten mandag.

Styremedlem Irfan Mushtaq viser frem blodflekker og kulehull etter skyting og basketaket da Phillip Manshaus tok seg inn i moskëen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En hvit mann er i moskeen og angriper oss. Politiet må komme fort nå, sier han i samtalen.

Mushtaq forteller at han hører flere smell i området. Etter å ha gått på utsiden av moskeen sier vitnet at han ser blod og patroner inn i bygget.

«En person skadet»

Deretter ser Mushtaq at en person har lagt Manshaus i bakken. Han tar seg inn i bygningen mens han snakker med politiet.

– Det er en person. En person som er skadet. Det er angriperen selv. Hagla hans ligger her, sier han.

– Hvordan er han skadd? spør politiet.

– Jeg vet ikke ennå, og jeg tørr ikke slippe ham heller, sier Mushtaq, som nå har kommet til og hjelper til med å holde angriperen nede.

Styremedlemmet ber politiet om å komme inn i moskeen.

– Ja, de kan komme inn hovedinngangen. Han har utstyrt seg med vest og litt sånn Breivik-stil, sier han.

Drev skytetrening



Tirsdag har flere politibetjenter vitnet i retten. De har gjennomgått politiets omfattende etterforskning av saken.

Politiets etterforskning har vist at Manshaus i en periode fra 4. april 2018 til 20. april i fjor ved flere anledninger hadde vært på Oslo skytesenter. Der drev han skytetrening alene med en lånt pistol.

I bilen han kjørte til moskeen hadde Manshaus med seg en Mac og et informasjonsskriv fra 22. juli. Det ble også funnet en Remington rifle og 43 patroner i bilen.

Terrortiltalte Phillip Manshaus skjøt seg gjennom denne glassdøren da han tok seg inn i moskëen Al-Noor Islamic Centre.

Under angrepet hadde Manshaus på seg en mørkeblå NATO-genser, hvit susp, hvit singlet, grønn bukse, skuddsikker vest og en hjelm. I baklomma på buksa fant politiet et ark med teksten til sangen «Eg heiter Håvard Hedde».

Manshaus skjøt seg gjennom en glassdør da han tok seg inn i moskeen, før han ble overmannet av 66 år gamle Muhammad Rafiq i et bønnerom.

Kontaktet DNM



En politietterforsker la også frem dokumentasjon som viser at Manshaus tok kontakt med Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) på epost 4. juni i fjor.

«Hei. Jeg er en gutt i 20-årene og ser etter å danne meg et nettverk med likesinnede, skrev Manshaus innledningsvis i eposten.

Det ble avtalt et møte med representanter for DNM i Oslo sentrum 11 juli. Etter møtet hørte imidlertid Manshaus aldri noe mer fra organisasjonen. Et tidligere vitne fra DNM skal forklare seg for retten senere i saken.