Ifølge de siste tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er det per i dag 3.581 personer i Norge som er meldt smittet med coronavirus. Til nå er 78.036 personer testet for corona og rundt 4 prosent av disse har testet positivt. Samtidig har andelen positive hatt en oppgang de seneste dagene.

– Det er en veldig svak oppgang og det er et uttrykk for at vi har en gradvis smitte i befolkningen. Vi ser cirka 200 nye tilfeller hver dag av de vi tester, så vi må forvente en viss økning fremover, svarer fagdirektør Frode Forland på spørsmål fra ABC Nyheter under fredagens pressekonferanse om situasjonen i Norge.

– Vi håper den økningen skal være så lav som mulig slik at vi ikke får den bratte spissen på epidemikurven som gjør at vi vil få problemer med å kunne håndtere tilfeller i sykehus. Men det er en veldig liten økning i forhold til det vi har sett siden vi startet med intensiv testing.

Store ulikheter i nordiske dødstall

Fredag var det ifølge Worldometer meldt om 52 corona-relaterte dødsfall i Danmark, mens det i Sverige er rapportert om 92 dødsfall til nå. Norge har til sammenlikning i skrivende stund 19 registrerte dødsfall som følge av komplikasjoner tilknyttet corona.

– Dødstallene representerer hvor langt man er kommet i epidemistadiet, og det kan tyde på at de har hatt en større spredning i både det danske og det svenske samfunnet tidligere enn i Norge, kommenterer Forland før han fortsetter:

– Vi ser at når epidemien har stått i et land i en tre til seks uker med betydelig spredning i miljøet, så får vi flere innlagte på sykehus og flere dødsfall.

Varslet nye regelendringer

Helseminister Bent Høie (H) åpnet sin del av pressekonferansen med å si at vi alle opplever en tid der det er mye som er i endring. Han fortalte at regjeringen vil prioritere de aller mest alvorlige tilfellene i helsetjenesten og at de utvider sykehusenes plikt til å vurdere pasienter fra 10 til 30 dager.

– Presset på helsetjenesten kommer til å bli stort i tiden som kommer. For å hjelpe de som trenger det aller mest, og der det er akutt, må vi gjøre midlertidige endringer, sa Høie som varslet at endringene vil vare i én måned.

Regelendringene er som følger:

Sykehusenes plikt til å sette en frist for når pasientene senere skal få nødvendig helsehjelp, vil ikke gjelde. Pasienter vil imidlertid fortsatt ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

Sykehusenes plikt til å vurdere pasienten utvides fra 10 til 30 dager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.

Pasienter skal informeres om tidspunktet helsehjelpen kan forventes når det er mulig.

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder fortsatt innen psykisk helsevern, rusbehandling og intensiv rehabilitering av barn, men vil fra nå av slutte å gjelde på andre områder.

Retten til å få utarbeidet individuell plan gjelder ikke.

Retten til å få oppnevnt kontaktlege gjelder ikke

WHO starter ny coronastudie i Norge



Samtidig understreket helseministeren at pasientene fremdeles vil ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

– Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett på raskere vurdering, forsikret Høie.

– Målet er å slå ned spredningen av viruset og begrense smitte, presset på helsetjenesten, antall alvorlig syke og antall døde. Men målet vårt er også å vinne tid til å utvikle vaksine og forbedre behandlingen, sa han.

Helseminister Bent Høie (H) på pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Helseministeren presenterte samtidig WHOs nye coronastudie som skal vurdere mulige medisiner mot covid-19. Den første pasienten som er med i coronastudien, er pasient ved Oslo universitetssykehus.

– Det er en stor anerkjennelse for norsk forskning og norsk helsetjeneste at vi er med på denne globale og viktige studien fra starten av, uttalte statsminister Erna Solberg (H) tidligere på dagen.

Coronastudien skal koordineres av direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd.

– Vi trenger å forstå hvordan vi best bør behandle dem som blir syke. Vi står nå midt i en global forskningsdugnad for å få god og sikker kunnskap, og Norge er med, sier Røttingen.

Pass på barna

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) innledet pressekonferansen med å opplyse at regjeringen gir 5 millioner kroner til å styrke varslingssystemene for digital infrastruktur under coronakrisen.

Den store økningen i bruk av hjemmekontor under coronakrisen har ført til at norske arbeidstakere og infrastruktur er mer sårbare enn før.

– Vi ser nå tilfeller av at kriminelle utnytter coronasituasjonen til blant annet svindelforsøk. Man er nødt til å være våken, skifte passord på enheter og rutere, det reduserer risikoen.

Mæland hadde samtidig en klar beskjed til foreldre om å passe ekstra godt på barna.

– Der man før i tiden advarte barn mot å ta imot godteri fra fremmede, kan en overgriper i dag utgi seg for å være en jevnaldrende. Det er selvsagt veldig viktig at politiet prioriterer dette arbeidet høyt. Det er også viktig at vi foreldre følger med og snakker om barna om hvordan de bruker internett, sa justis- og beredskapsministeren.

