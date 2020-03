Italienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU

Tyskland og andre land i nord avviste et krav fra ni land, deriblant Italia, om å utstede «coronaobligasjoner» for å skaffe mer penger til å dempe de økonomiske konsekvensene.

I et seks timer langt videotoppmøte ba Italias statsminister Giuseppe Conte forgjeves om «finansverktøy tilpasset en krig». På hjemmebane lar flere aviser EU unngjelde.

– Kortsynt egoisme

«Stygge Europa», lyder overskriften til avisen La Repubblica dagen derpå. Il Fatto Quotidiano smeller til med «Conte viser fingeren til et dødt Europa». Corriere della Sera sier Conte ba om «samling og rask handling», men ikke fikk noen av delene.

– Dersom EU ikke er enige, er det europeiske prosjektet over, skriver avisen.

Antonio Tajani, italieneren som inntil i fjor ledet EU-parlamentet, legger heller ikke fingrene imellom når han beskriver landene som gikk imot forslaget.

– Et feigt Europa, slik vi så i går, vil bli overveldet av coronaviruset. Mens vi dør og økonomien stuper, utsettes beslutninger i to uker. De kortsynte og rigides masochistiske egoisme er farlig for alle, tordner han.

– Avskyelig

I Portugal er det Nederland som får unngjelde. Landet som tradisjonelt er blant dem står sterkest på for budsjettdisiplin i EU, beskyldes av Portugals statsminister Antonio Costa for «vedvarende smålighet».

Nederlenderne har den siste tiden sagt at en rekke land burde spart mer i tidligere i år, noe som ville gjort dem bedre i stand til å håndtere de økonomiske ringvirkningene av pandemien. At de i tillegg foreslo å granske hvorfor noen medlemsland ikke hadde noe å gå på i budsjettene, fikk Costa til å fyre på alle plugger.

– Å snakke sånn i EU-sammenheng er avskyelig. Det er det rette ordet: avskyelig.