Nytt system for distribusjon av verneutstyr

I utgangspunktet går 70 prosent av utstyret til sykehusene og 20 prosent til kommunene. 10 prosent blir i første omgang beholdt som en sentral buffer.

Kommunene bes om primært å skaffe utstyr gjennom vanlig forsyning, men rapporterer lagerbeholdning og behov via Altinn minst en gang i uken. Ut fra det vurderer Helsedirektoratet og fylkesmennene hvem som har størst behov.

For at ingen kommuner skal gå tomme for verneutstyr, hastebehandler Helsedirektoratet søknader fra kommuner som har meldt at de er i ferd med å gå tom for utstyr.

– Vi har nok utstyr til å dekke det umiddelbare behovet, men det forutsetter at vi fordeler det til de kommunene som trenger det mest. Ved behov vil vi bruke bufferlageret aktivt, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Bestillingen av verneutstyr er det Helse sør-øst og Sykehusinnkjøp som står for.

De regionale helseforetakene fordeler utstyr til sykehusene og sørger for distribusjonen ut til sykehus og kommuner. Distribusjonen er i gang, og flere kommuner vil få utstyr levert i løpet av helgen.